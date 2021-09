Bayern II bindet Talent Zvonarek langfristig

Die FC Bayern Amateure sichern sich die Diente des 16-jährigen Lovor Zvonarek. Der Kroate kommt zu Beginn der kommenden Saison an die Säbener Straße.

Die Reserve des deutschen Rekordmeisters verpflichtet das Talent Lovor Zvonarek. Der offensive Mittelfeldspieler, der zudem beide Flügelpositionen bespielen kann, spielt aktuell beim kroatischen Erstligisten Slaven Belupo.

Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotential. JOCHEN SAUER

Mit 16 Jahren und 14 Tagen durfte Zvonarek sein erstes Tor in der ersten kroatischen Liga bejubeln. Bei Slaven Belupo, aktuell Tabellenletzter, gehört er schon jetzt zum festen Stammpersonal. Dort wird er noch die aktuell laufende Saison zu Ende spielen, ehe er im Juli nach München kommt, wo er bereits im Frühjahr Probetrainingseinheiten absolvierte. "Wir sind überzeugt, dass es für seine persönliche Entwicklung aktuell so am besten ist. Auch deswegen haben wir ihn erst zur neuen Saison verpflichtet", sagt Holger Seitz, sportlicher Leiter am Bayern-Campus.

Zvonarek freut sich auf seine Zeit bei der Münchner Reserve. „Der FC Bayern ist einer der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Hier in Zukunft spielen und dieses Trikot tragen zu können, erfüllt mich mit Stolz", verrät der Rechtsfuß.