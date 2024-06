Bayern holt Haching-Talente Krattenmacher und Adu für Millionensumme

Per Ad-hoc-Meldung hat die börsennotierte SpVgg Unterhaching am Donnerstagabend bekanntgegeben, dass sie zwei Talente an den FC Bayern verkauft hat. Eines der beiden war gar von den Bayern erst nach Haching gekommen.

Maurice Krattenmacher (li.) und Gibson Nana Adu wirbeln bald am FC-Bayern-Campus - und dann bei den Profis? imago images