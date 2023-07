Bayern holen Padilla Bidas und verleihen sie nach Köln

Der FC Bayern hat in Natalia Padilla Bidas einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Die Nationalspielerin kommt aber erst mit einem Jahr Verspätung in München an.

Natalia Padilla Bidas wechselt in die Bundesliga. Die 20 Jahre junge Angreiferin unterschrieb für drei Jahre beim Meister FC Bayern, wird die Saison 2023/24 aber leihweise beim Vorjahresneunten 1. FC Köln verbringen. Die in Malaga geborene polnische Nationalspielerin (21 Länderspiele, vier Tore) kommt vom FC Servette aus der Schweizer Women's Super League - als amtierende Schweizer Pokalsiegerin und Vizemeisterin.

"Die Verpflichtung von Natalia stellt für uns ein wichtiges Investment für die Zukunft dar", sagt Francisco De Sa Fardilha, der Technische Leiter Frauenfußball beim FC Bayern. "Wir sind zuversichtlich, dass sie sich zu einer spannenden Stürmerin in der Frauen-Bundesliga entwickeln wird. Und wir hoffen, dass ihr die Leihe an den 1. FC Köln ermöglicht, sich behutsam und erfolgreich an ein neues Land und eine neue Liga zu gewöhnen."

"Offensivspielerin mit hervorragenden Fähigkeiten"

Beim FC freut sich Nicole Bender-Rummler als Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball auf eine variable neue Option in der Offensive: "Natalia ist eine Offensivspielerin mit hervorragenden Fähigkeiten, die zudem noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Sie hat einen guten Abschluss, ist schnell und kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden."

In Genf erzielte Padilla Bidas in der vergangenen Saison 26 Tore in 26 Pflichtspielen und sammelte auch schon Champions-League-Erfahrungen. "Während ihrer Ausbildung in ihrer Jugend in Spanien hat sich Natalia sehr gute technische und taktische Fähigkeiten angeeignet, die sie bei Servette Chenois, einem der Top-Klubs in der Schweiz, noch ausgefeilt hat", ist De Sa Fardilha begeistert. "So wurde sie auch in der polnischen Nationalmannschaft mit nur 18 Jahren zur gesetzten Stammspielerin."

Padilla Bidas selbst fühlt sich in der Pressemitteilung des FCB "geehrt, beim FC Bayern unter Vertrag zu stehen", und in der des FC "geehrt, ab jetzt Teil des 1. FC Köln zu sein". Sie wolle sich "so schnell wie möglich an die neue Liga anpassen".