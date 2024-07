Bayern holen italienischen 17-Jährigen

Guido Della Rovere geht in der anstehenden Saison für die zweite Mannschaft des FC Bayern München auf Torejagd. Der 17 Jahre alte Offensivspieler kommt vom italienischen Zweitligisten US Cremonese und wird von Jochen Sauer, dem FCB-Nachwuchsdirektor gelobt: "Wir sehen ihn in seiner Altersklasse als großes Talent auf seiner Position."