Bayern hat offenbar Angebot für Kane abgegeben

Der FC Bayern treibt seine Bemühungen um Harry Kane voran - und hat nun offenbar ein 70-Millionen-Euro-Angebot für den Tottenham-Torjäger abgegeben.

Bei der schwierigen Stürmersuche des FC Bayern rückt Harry Kane wieder verstärkt in den Fokus. Die Bemühungen um den 29 Jahre alten Kapitän der englischen Nationalmannschaft gehen offenkundig inzwischen so weit, dass bei den Tottenham Hotspur ein erstes Angebot aus München eingegangen ist.

Wie "The Athletic" am Dienstag berichtet, hat der FC Bayern eine Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro plus Boni abgegeben. Eine einerseits beachtliche Summe für einen Spieler, dessen Vertrag nur noch ein Jahr gültig ist; andererseits eine, die den Spurs kaum genügen wird - zumal in Zeiten, in denen für Declan Rice über 100 Millionen Euro aufgerufen werden.

Bei Bayern könnte Kane seinen ersten Titel gewinnen

Doch offenbar kommt der Poker zwischen Bayern und Tottenham nun ins Rollen. Beim deutschen Rekordmeister hätte Englands und Tottenhams Rekordtorjäger gute Aussichten, endlich seinen ersten Titel als Profi zu gewinnen. Dazu können die Bayern mit Trainer Thomas Tuchel für sich werben, der in der Premier League seit seiner Zeit als Chelsea-Coach weiterhin einen guten Ruf genießt.

Kane wird seit geraumer Zeit allerdings auch mit Manchester United und Real Madrid in Verbindung gebracht. Vor zwei Jahren war ein Wechsel zu Manchester City gescheitert. Ein Verbleib samt Vertragsverlängerung bei den Spurs gilt zwar nicht als ausgeschlossen, aber zunehmend unwahrscheinlich.

Der Londoner Klub, für den er jedes seiner 213 Premier-League-Tore erzielt hat, verpasste nach einer turbulenten Saison als enttäuschender Tabellenachter die Qualifikation für den Europapokal. Kane, der Torschützenkönig von 2016, 2017 und 2021, zeigte seine Qualitäten mit 30 Treffern in 38 Spielen dennoch. Nur ManCitys neuer Knipser Erling Haaland übertrumpfte ihn mit 36 Toren.

Sollte er die Premier League erstmals verlassen, müsste Kane aber wohl den Traum begraben, Alan Shearer als besten Torjäger der Ligageschichte abzulösen. Mit 260 Toren liegt der ehemalige Blackburn- und Newcastle-Angreifer noch 47 Treffer vor dem zweitplatzierten Kane.