Bayern hat Haaland im Blick - und mit Messi "nicht verhandelt"

Lionel Messi ist beim FC Bayern kein Thema - Erling Haaland könnte in Zukunft eines werden.

Borussia Dortmund plant weiterhin fest mit Erling Haaland, hat dessen Zukunft aber in einem Jahr nicht mehr in der eigenen Hand: 2022 könnte der Torjäger via Ausstiegsklausel aus seinem bis 2024 gültigen Vertrag aussteigen. Kommt dann auch der FC Bayern ins Spiel?

"Klar, das ist ein Topspieler, ein Superjunge, wie ich höre. Da schaut man hin", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag im "Sport1-Doppelpass", auch wenn Weltfußballer Robert Lewandowski in München noch bis 2023 vertraglich gebunden ist und keineswegs zum Verkauf steht.

"60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", so Salihamidzic über Haaland, der am Samstag im DFB-Pokal mal wieder dreifach getroffen hatte. "Das ist ein Topspieler, den die ganze Welt will - wahrscheinlich."

Lionel Messi dagegen war in München nach seinem ablösefreien Abschied vom FC Barcelona offenbar kein Thema. Das sei "leider nicht möglich", erklärte Salihamidzic und verwies auf kursierende Summen, "die wir uns beim FC Bayern nicht vorstellen können". Sicherheitshalber betonte er: "Wir haben nicht verhandelt."

In den nächsten Wochen will sich der Rekordmeister diesbezüglich lieber auf die Spieler konzentrieren, die bereits da sind. "Den Stamm wollen wir halten", sagte Salihamidzic mit Blick auf Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Kimmich steht bereits vor einer Vertragsverlängerung.

