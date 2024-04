Bayern-Halbfinale hat Folgen für Nagelsmann

Zahlreiche deutsche Nationalspieler stehen im Champions-League-Halbfinale. Das beeinflusst auch die EM-Vorbereitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Toni Kroos kennt die Situation als 108-maliger deutscher Nationalspieler und fünfmaliger Champions-League-Sieger schon gut: Vor EM- und WM-Turnieren wird die Vorbereitung für die Auswahlspieler, die im wichtigsten Europapokal-Wettbewerb bis zum Schluss dabei sind, regelmäßig kurz. In diesem Jahr werden vor der Heim-EM gleich mehrere DFB-Schützlinge betroffen sein.

Weil der FC Bayern im Champions-League-Halbfinale auf Real Madrid trifft, steht schon jetzt fest, dass mindestens zwei deutsche Nationalspieler das Trainingslager der DFB-Auswahl im Weimarer Land verpassen werden. Dieses ist vom 26. bis zum 31. Mai angesetzt - das Endspiel in der Königsklasse steigt aber erst am 1. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wembley.

Die Bayern, die sich im Viertelfinale gegen den FC Arsenal durchsetzten (2:2/1:0), treffen unter anderem mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané und Leon Goretzka im Halbfinale auf Real um Kroos und Antonio Rüdiger. Eine Fraktion wird am 1. Juni also um den Henkelpott spielen.

Gegner könnte dann der BVB sein, von dem Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nur Angreifer Niclas Füllkrug einlud. Bei Dortmunds Halbfinalgegner Paris Saint-Germain ist kein deutscher Nationalspieler aktiv. "Natürlich ist es gut, wenn alle da wären", hatte Nagelsmann im März gesagt, bei ihm überwiege aber "die Freude, wenn Spieler ins Champions-League-Finale kommen".

Wenn die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier bezieht, werden Kadermitglieder fehlen

Das Europa-League-Endspiel, das Bayer 04 Leverkusen um Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah noch im Visier hat, findet bereits am 22. Mai in Dublin statt und damit vor Beginn des DFB-Trainingslagers. Allerdings sind die Leverkusener vier Tage später noch im DFB-Pokal-Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern gefordert.

Nach Abschluss des Trainingslagers bezieht Nagelsmann mit seiner Mannschaft am 31. Mai das EM-Quartier in Herzogenaurach - auch da werden Mitglieder des EM-Kaders also zunächst noch fehlen. Die letzten Testspiele vor der EM sind am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg und am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach vorgesehen. Exakt eine Woche später beginnt die EM in München mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland.