Bayern hält Bonn auf Distanz

Meister Alba Berlin läuft in der Liga der Musik hinterher, gab in Würzburg nun aber den Takt vor und gewann ebenso wie Tabellenführer Bonn in Oldenburg. Verfolger Bayern hat abends das kleine Derby gegen Bayreuth vor der Brust.

Die Bayern bleiben Tabellenführer. Am Sonntag setzten sich die Münchner mit 83:60 (39:32) gegen medi Bayreuth durch und stehen bei einer Bilanz von 14:4 Siegen. Wettbewerbsübergreifend war es für die Bayern der sechste Erfolg in Serie. Die Münchner setzten sich durch einen 14:0-Lauf nach fünfeinhalb Minuten auf 18:5 ab. Vor allem Deshaun Thomas startete furios und erzielte 13 der ersten 21 Münchner Punkte. Nachdem die Gastgeber im zweiten Viertel ihren Rhythmus etwas verloren hatten, kontrollierten sie nach der Pause wieder die Partie.

Beide Teams mussten ohne ihre Cheftrainer auskommen. Münchens Andrea Trinchieri pausierte und übergab an Slaven Rimac, verfolgte das Spiel aber in der Halle. Bayreuths Raoul Korner war erkrankt und wurde von Mauricio Parra ersetzt.

Berlins starkes Schlussviertel

Meister Alba Berlin bleibt derweil an den Spitzenplätzen dran. Das Team aus der Hauptstadt setzte sich nach einem starken Schlussabschnitt mit 82:70 (38:40) bei s.Oliver Würzburg durch und fuhr den siebten Auswärtssieg in Serie ein. Die Berliner sind damit Sechster, haben aber noch Spiele nachzuholen. Für Würzburg setzte es die zehnte Niederlage nacheinander. Die Würzburger hatten sich durch Vorteile in Korbnähe eine 40:38-Führung zur Halbzeit erarbeitet. Auch nach dem dritten Durchgang behaupteten die Gastgeber einen knappen Vorsprung. Doch durch einen 10:0-Lauf Anfang des vierten Viertels drehten die Berliner die Partie, mit 32:15 dominierten die Gäste den Schlussabschnitt. Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann traf zwei Minuten vor Spielende den entscheidenden Dreier mit Ablauf der Wurfuhr zum 74:66.

Bonn setzt sich mit 19:4-Lauf ab

Die EWE Baskets Oldenburg bleiben unter ihrem neuen Cheftrainer Alen Abaz weiter sieglos: Mit 65:89 (34:38) zogen die Niedersachsen zuhause gegen die Telekom Baskets Bonn den Kürzeren. Es war die dritte Niederlage unter Abaz sowie insgesamt die achte Niederlage in Serie. Damit bleibt Oldenburg Tabellenletzter. Die Gäste beendeten das dritte Viertel mit einem 19:4-Lauf und setzten sich vor dem Schlussabschnitt auf 63:48 ab. Bonns Spielmacher Parker Jackson-Cartwright bestätigte mit 25 Punkten seine zuletzt starke Form und trug so maßgeblich dazu bei, dass die Telekom Baskets in der Tabelle an den Bayern dran bleiben.

s.Oliver Würzburg - Alba Berlin 70:82 (17:20,23:18,15:12,15:32)

Punkte s.Oliver Würzburg: Moller 17, Hunt 15, Rodriguez 12, Böhmer 8, Parodi 7, Hoffmann 6, King 3, Stanic 2

Alba Berlin: Zoosman 14, Olinde 11, Blatt 8, Koumadje 8, Smith 8, Thiemann 7, Da Silva 6, Delow 6, Lammers 6, Mattisseck 4, Lo 2, Schneider 2

Zuschauer: 650

EWE Baskets Oldenburg - Telekom Baskets Bonn 65:89 (11:17,23:21,14:25,17:26)

Punkte EWE Baskets Oldenburg: Clark 11, Heidegger 11, Odiase 10, Paulding 10, Pjanic 8, Hundt 6, Michalak 4, Pressey 3, Breunig 2

Telekom Baskets Bonn: Jackson-Cartwright 25, Gorham 16, Hawkins 16, Kessens 10, Tadda 9, Ward 7, Kulvietis 6

Zuschauer: 500