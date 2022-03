Bayern hadert mit drei Abseitstoren - Schlotterbeck traumhaft - Gladbach schlägt Hertha

Der Bundesliga-Samstag enttäuschte nicht und bot einige Geschichten: Während die Bayern in Sinsheim schier verzweifelten, fielen in Freiburg und Berlin späte wie emotionale Tore. Gladbach schlug Hertha am Abend hochverdient.

Nachdem es an diesem Wochenende kein Freitagsspiel in der Bundesliga gab, wurde der 26. Spieltag erst am Samstagnachmittag eröffnet - weil die Partie zwischen Augsburg und Mainz abgesagt werden musste, mit nur drei Partien.

Chance um Chance vergeben: Katerstimmung bei Bayern

Im Spitzenspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern gab es keinen Sieger. Wenige Tage nach dem furiosen Champions-League-Erfolg gegen Salzburg (7:1) herrschte bei den Münchnern erst einmal Katerstimmung, weil nach Kramarics (am Samstag bis 2025 verlängert) vergebener Großchance (5.) Baumgartner das 1:0 für die Hausherren besorgte (32.). Dazwischen drückte der Rekordmeister bereits auf sein erstes Tor, doch alleine Müller wurden mitunter zwei Abseitstore zu Recht aberkannt (27., 42.). Sekunden vor der Pause glich Lewandowski aus (45.+3). Dessen vermeintlicher zweiter Treffer wurde ebenfalls wegen einer Abseitsposition einkassiert (46.). Gnabry traf wenig später nur den Pfosten (68.), Musiala das Außennetz (69.), Lewandowski verfehlte aus wenigen Zentimetern den Ball (73.) - es sollte einfach nicht sein. Die Bayern bleiben bei 60 Punkten stehen, Verfolger BVB hat bei zwei Spielen weniger aktuell zehn Zähler Rückstand.

Grifo trifft doppelt - Streich holt Finke ein

Im Breisgau hatte Standardspezialist Grifo zwei Geschenke für Trainer Christian Streich, der unter der Woche seinen Vertrag abermals verlängert hatte, parat. Der italienische Nationalspieler brachte Freiburg beim 3:2 gegen Wolfsburg bereits vor der Pause mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße: Erst traf Grifo traumhaft per Freistoß (7.), kurz vor der Halbzeit via Volley aus kurzer Distanz (44.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Kruse gegen seinen Ex-Klub aber schnell für neue Spannung (52.). Nach einem groben Schnitzer von Nico Schlotterbeck glich Arnold gar aus (84.), ehe eben jener Nico Schlotterbeck mit einem absoluten Traumtor für den umjubelten 3:2-Endstand sorgte (87.). Streich zog durch seinen 104. Bundesligasieg mit SC-Trainerikone Volker Finke gleich.

Kalajdzic hievt den VfB auf Rang 16

In Berlin kam der VfB Stuttgart eine Woche nach dem furiosen 3:2 gegen Gladbach zu einem späten Remis im Kampf gegen den Abstieg. Union hatte vor der Pause die besseren Chancen, kurz nach Awoniyis Abseitstreffer (37.) durfte der Nigerianer vom Elfmeterpunkt auf 1:0 stellen, weil - mal wieder - Mavropanos ein folgenschwerer Fehler unterlief (41.). Erst in der Schlussphase wurde es wieder richtig heiß: Erst legte Kalajdzic den Ball knapp am Pfosten vorbei, dann verwertete der Österreicher aber doch noch eine Flanke von Lieblingsvorlagengeber Sosa zum Endstand (90.). Durch den einen Zähler springt Stuttgart vorübergehend auf Rang 16.

Ginter beseitigt Zweifel im Krisengipfel

Am Samstagabend setzte sich Borussia Mönchengladbach im Krisenduell mit Hertha BSC hochverdient mit 2:0 durch. Von Beginn an dominante Fohlen, die früh durch Embolo den Pfosten trafen (9.), gingen nach 24 Minuten durch Plea in Führung, der Franzose verwandelte einen von Kempf verschuldeten Elfmeter eiskalt. Die Borussia verpasste es allerdings nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hertha, doch Kempfs Kopfball wurde von Sommer über die Latte gelenkt (54.). Kurz darauf besorgte Ginter nach einem Eckball per Kopf den Endstand (59.). Berlins Joker Ekkelenkamp traf zu Beginn der Schlussviertelstunde nur noch die Latte (77.). Hertha ist damit neun Ligaspiele in Folge ohne Sieg und neuer 17., Gladbach hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Rang 16.