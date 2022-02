Bayern gewinnt nach Verlängerung - Würzburg beendet Negativlauf

Während Bonn und Berlin am Abend die Klingen kreuzen, ging's nachmittags dramatisch zu: Ligaprimus Bayern musste in Braunschweig in die Verlängerung, Bamberg unterlag im Derby in Würzburg denkbar knapp. Ludwigsburg machte es in Frankfurt deutlicher.

Aus dem Weg: Bayerns Ognjen Jaramaz gegen Ondrej Sehnal (re.). imago images/Eibner