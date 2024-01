Bayern gewinnen Overtime-Krimi gegen Baskonia

Die Bayern siegten am Dienstag nach Verlängerung in der Euroleague gegen Baskonia. Alba verlor derweil deutlich. Bonn gewann im deutschen Duell in der Champions League gegen Ludwigsburg.

Der FC Bayern München darf sich wieder Hoffnungen auf die Play-offs der Euroleague machen. Gegen den spanischen Klub Saski Baskonia gewann der Bundesligist am Dienstag nach Verlängerung mit 112:109 (94:94, 56:52) und holte sich im 24. Saisonspiel den zehnten Erfolg. Der Rückstand auf Rang zehn beträgt derzeit zwei Siege. Der frühere NBA-Profi Serge Ibaka war mit 21 Punkten bester Schütze der Bayern.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Euroleague-Partien kamen die Münchner gut ins Spiel. Mit 25:19 führte das Team von Trainer Pablo Laso nach zehn Minuten. Bis zur Pause konnte Bayern den Vorsprung weiterhin knapp verteidigen. 14 Punkte von Ibaka sorgten für eine 56:52-Führung.

Im dritten Durchgang schien der Sieg nach einem 8:0-Zwischenspurt sicher. Doch nach dem 64:54 (24. Minute) konterten die Gäste aus dem Baskenland und verkürzten auf zwei Zähler (71:73/28.). Im Schlussabschnitt verspielten die Münchner erst ein 89:80 und mussten nach dem Ausgleich der Spanier zwei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. In der Extraspielzeit entschieden Nick Weiler-Babb mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf und Carsen Edwards mit zwei Freiwürfen das Match für das Laso-Team.

Wiedersehen mit Sikma - Alba chancenlos

Beim Wiedersehen mit seinem früheren Kapitän Luke Sikma kassierte der zweite deutsche Teilnehmer Alba Berlin in Griechenland bei Olympiakos Piräus eine klare 87:101 (48:45)-Niederlage. Ohne Sikmas Nachfolger und Weltmeister Johannes Thiemann (Prellung der Lendenwirbelsäule) im Kader war nichts zu holen.

Für Alba, das am Sonntag in der Bundesliga bei den Würzburg Baskets verloren hatte (75:76), ist mit fünf Siegen und jetzt 19 Niederlagen der Einzug in die Play-offs unrealistisch - und auch rechnerisch bald nicht mehr möglich.

Starke erste Hälfte der Bonner

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben derweil das deutsche Duell mit den Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Champions League verloren. Das Team von Trainer Josh King unterlag am Dienstag beim Titelverteidiger mit 75:80 (38:53) und kassierte in der zweiten Gruppenphase die erste Niederlage. Bonn bleibt dagegen nach zwei Spielen ohne Niederlage an der Tabellenspitze der Gruppe J.

Im Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten waren die Gastgeber vor allem im zweiten Viertel spielbestimmend und gingen mit einem 15-Punkte-Vorsprung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Ludwigsburger die Bonner Offensive deutlich besser unter Kontrolle und verkürzten knapp drei Minuten vor dem Ende auf 67:73. Drehen konnten die Riesen das Match allerdings nicht mehr. Beste Ludwigsburger Schützen waren Desure Buie, Yorman Polas und Eddy Edigin mit jeweils 13 Punkten.