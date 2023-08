Bayern geht All-In: Die Hintergründe im Kane-Poker

Der FC Bayern will Harry Kane unbedingt noch in diesem Sommer verpflichten, nun befindet sich das finanzielle Schachspiel auf der Zielgeraden. Die Bosse sind bereit, mehr als 100 Millionen Euro für den Stürmer auszugeben - und optimistisch.

Vor einem Jahr dachten die damals Verantwortlichen beim FC Bayern noch, die von Robert Lewandowski hinterlassene Lücke auch variabel und auf mehrere Schultern verteilt schließen zu können. Dass das eine totale Fehleinschätzung war, wissen die FCB-Entscheider spätestens seit der abgelaufenen Rückrunde. Nun soll Harry Kane der Nachfolger des nach Barcelona abgewanderten Polen werden. Der kicker am 10. Juli 2022 bereits exklusiv darüber berichtet. Jetzt soll es Realität werden.

An diesem Freitag gibt es die nächsten Verhandlungen, der FC Bayern hat sein nächstes Angebot abgegeben. Wie der kicker schon vor mehreren Wochen berichtet hatte, sind die Münchner bereit, auch mehr als 100 Millionen Euro Ablöse plus Boni zu zahlen - um an die von Tottenham-Präsident Daniel Levy geforderten 117 Millionen Euro (100 Millionen Pfund inklusive Boni) hinzukommen. Zwar mit Bauchschmerzen, aber weil die Not im Sturm derart groß ist, auch aus voller Überzeugung.

Kane will zu Bayern - das hat er intern mit Nachdruck betont

Der Ball liegt jetzt also bei beim Spurs-Boss. Levy weiß, dass sein Stürmer an die Isar wechseln möchte, das hat Kane intern mehrmals betont - zuletzt auch mit Nachdruck. Zudem wissen die Bayern-Entscheider, dass es für Levy betriebsintern schwer zu vermitteln wäre, seinen Kapitän gegen dessen Willen noch ein Jahr zu halten und dann ablösefrei zu verlieren. Aus diesem Grund kann der FC Bayern jetzt in den Verhandlungen Druck ausüben und auf eine zeitnahe Entscheidung pochen. Schließlich steht in einer Woche der Start der Premier League auf dem Programm und für den FC Bayern mit dem Supercup gegen RB Leipzig das erste Pflichtspiel.

Für Tottenham ging es in den vergangenen Wochen - und den zähen Verhandlungen mit dem FCB - auch darum, die sonst gewünschten Transfers abzuschließen. Hätten die Spurs nämlich schon die rund 100 Millionen Euro für Kane erhalten, wäre die Ausgangslage beziehungsweise Verhandlungsposition eine ganz andere - und mögliche Transfers vermutlich deutlich teurer. Auch deshalb soll Levy auf Zeit gespielt haben.

Die Bayern-Bosse sind weiterhin optimistisch, dass Kane als Top-Transfer diesen Sommer bald präsentiert werden kann. Schon an diesem Wochenende könnte Klarheit in diesem spannenden Poker herrschen.