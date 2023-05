Bayern-Gegner Köln winkt Prämie für BVB-Meisterschaft

Der 1. FC Köln würde finanziell offenbar profitieren, wenn Borussia Dortmund am Samstag Meister wird. Eine Extra-Motivation vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern?

Machen Timo Hübers & Co. die Dortmunder um Anthony Modeste am Samstag zum Meister? IMAGO/Uwe Kraft

Platz neun, zehn oder elf? Um mehr geht es für den 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag tabellarisch nicht mehr. Und doch ist die Motivation der Beteiligten vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) riesig - nicht zuletzt auch wegen eines finanziellen Anreizes.

Wie der "Express" berichtet, winkt den Kölnern eine sechsstellige Prämie, sollte Borussia Dortmund Meister werden und nicht der FCB. Demnach wurde im vergangenen Sommer eine solche Meisterklausel ausgehandelt, als Anthony Modeste für fünf Millionen Euro Ablöse vom FC zum BVB wechselte. Geld, dass die FC-Bosse wohl gut gebrauchen könnten.

Verlieren die Kölner gegen die Bayern nicht, holt Dortmund unabhängig vom Ausgang des eigenen Heimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 erstmals seit 2012 die Schale. Zwar sammelten die Rheinländer aus den vergangenen 17 Begegnungen mit dem Rekordmeister nur zwei Punkte, einen davon allerdings in der Hinrunde in München, als Joshua Kimmich erst in der Schlussminute traumhaft zum 1:1-Endstand ausglich.

Baumgart: "Die Bayern dürfen es gerne versuchen"

"Die Bude wird brennen", kündigte Trainer Steffen Baumgart im Podcast "Thekenphilosophen" für das Wiedersehen in Köln an, bei dem Kapitän Jonas Hector, Torwart Timo Horn und Leistungsträger Ellyes Skhiri verabschiedet werden. "Dortmund durfte bei uns nicht gewinnen, Leipzig durfte bei uns nicht gewinnen. Die Bayern dürfen es gerne versuchen, aber wir werden alles versuchen, dass auch sie bei uns auch nicht gewinnen."

Das werde trotz des Bayern-Tiefs "schwer", weiß Baumgart. "Im Moment höre ich immer, was die nicht können. Aber am Ende reden wir von den Bayern." An seiner Herangehensweise ändert der prominente Gegner gleichwohl nichts. "Wir spielen sowieso gegen jeden gleich: Offenes Visier, und dann schauen wir, was dabei rauskommt. In München hat es auch fast schon geklappt."