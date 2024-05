Pause in München, der FC Bayern führt souverän mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Der Rekordmeister erwischte einen perfekten Start, führte durch Startelfdebütant Zvonarek früh und legte durch Goretzka nach. Die Wölfe stabilisierten sich in der Folge, fanden in der Offensive bisher aber nicht statt. Leichtes Spiel daher für den FCB.