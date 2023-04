Jonsdottirs Wucht und Grohs' Pech ebnen Wolfsburg den Weg ins Finale

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben ihre Pokal-Siegesserie verlängert und stehen nach einem Kantersieg in München erneut im Endspiel.

5:0! Mit einem derart hohen Sieg auf dem Platz des Gegners hatten sicher nicht viele gerechnet. Doch der VfL Wolfsburg revanchierte sich für die jüngste 0:1-Niederlage in der Liga und erreichte erneut das Endspiel in seinem Lieblingswettbewerb, in dem er zuletzt acht Mal in Serie triumphiert hatte. Der Gegner der Wölfinnen wird zwischen Zweitliga-Primus RB Leipzig und dem SC Freiburg ermittelt.

Bayern-Trainer Alexander Straus konnte in diesem mit Spannung erwarteten eigentlichen "Endspiel" im Vergleich zum 2:0 beim SV Meppen aus dem Vollen schöpfen - Gwinn macht in der Reha gute Fortschritte - und brachte in der Abwehr Rall für Kett.

VfL ohne Popp, Hegerin und Lattwein

Wolfsburgs Coach Tommy Stroot musste seinerseits nach dem 8:0 gegen Werder Bremen auf Leistungsträgerinnen wie Popp, Hegering und Lattwein verzichten. Nationaltorhüterin Frohms wurde rechtzeitig fit.

Es entwickelte sich anfangs ein temporeiches und offenes Pokalduell, in dem Schüller die erste gute Chance liegen ließ (2.), die Bayern-Frauen insgesamt das etwas aktivere und offensivere Team waren - und dann doch in Rückstand gerieten. Die herausragende Jonsdottir hämmerte den Ball nach einem Roord-Pass mit links flach unten rechts ins Tor (19.).

Jonsdottir initiiert zweites Tor mit Flanken-Einwurf

Auf der Gegenseite verpasste Schüller nach einer Ecke eine weitere Großchance (24.), während Huth für Wolfsburg den Pfosten traf (29.). München machte Druck, um kurz vor dem Pausenpfiff den nächsten Rückschlag zu kassieren. Nach Jonsdottirs Flanken-Einwurf köpfte Pajor an den Pfosten, von der sich hechtenden Grohs prallte die Kugel ins Tor - 0:2 (44.).

Der VfL erwischte nach Wiederbeginn einen Auftakt nach Maß: Jonsdottir setzte sich im Strafraum nach Roord-Zuspiel entschlossen durch und stellte auf 3:0 (47.). Der FCB antwortete mit Damnjanovic als frischer Stürmerin für Magull (53.), ins Spiel kamen die Münchnerinnen aber nicht mehr zurück. Im Gegenteil: Mit der nächsten Chance stellte Brand per Rechtsschuss ins linke Eck gar auf 4:0 (56.).

Janssen sorgt für den Endstand

Spätestens mit dem von Janssen souverän verwandelten Handelfmeter (60., Hansen sah Gelb für ihr Vergehen) zum 5:0 war die Luft dann endgültig raus aus diesem Spiel. Auch sämtliche Bemühungen der Münchnerinnen um Ergebniskosmetik schlugen fehl.

Für den FC Bayern geht es am kommenden Samstag (13 Uhr) in der Liga gegen den SC Freiburg weiter. Die Wolfsburgerinnen gastieren bereits am Mittwoch (19 Uhr) beim MSV Duisburg.