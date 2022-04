Bayern gegen Villarreal: Die letzten Fragen und Antworten vor dem Rückspiel

Bayern gegen Villarreal. Rückspiel in der Allianz Arena. Wie könnte die Startelf aussehen? Wer leitet die Partie? Worauf muss der FCB bei den Spaniern achten? Was sagt die Statistik? Der kicker macht kurz vor dem Rückspiel gegen den amtierenden Europa-League-Sieger den letzten Check.

Es ist angerichtet: Der FC Bayern steht im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals am heutigen Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) als Favorit gehörig unter Druck. Eine Reaktion auf die 0:1-Niederlage in Villarreal blieb gegen Augsburg aus. Was macht also Hoffnung?

Ist die Allianz Arena ausverkauft?

Ja. 75000 Zuschauer sind erlaubt, und das Stadion in Fröttmaning wird rappelvoll sein. Erstmals in der Champions League seit der Gruppenphase 2019/20, als die Münchner 3:1 gegen Tottenham gewannen.

Wer leitet die Partie?

Slavko Vincic. Der 42-Jährige ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter, 19 Spiele hat der Slowene bisher in Champions League und Europa League gepfiffen, darunter aber noch keine Partie mit einer Beteiligung des FC Bayern.

Wie ist die Ausgangslage?

Das 0:1 sei "die beste Niederlage" gewesen, "die wir hätten bekommen können", sagt Kapitän Manuel Neuer, wohlwissend, dass sie durchaus hätte höher ausfallen können in Villarreal. Das heißt: Die Bayern brauchen, um ohne Umwege weiterzukommen, einen Sieg mit zwei Toren Unterschied. Ein weiterer glücklicher Umstand: Die Auswärtstorregel gilt seit dieser Saison nicht mehr. Damit gelangen die Münchner mit einem Sieg bei nur einem Treffer Differenz zumindest in die Verlängerung.

Wie steht es um die Personalsituation der Bayern?

Bouna Sarr (Patellasehnen-Probleme), Eric Maxim Choupo-Moting (Knieverletzung), Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Niklas Süle (Influenza) fallen aus, erklärte Trainer Julian Nagelsmann. Gerade den Innenverteidiger hätte der Chef-Coach gut gebrauchen können. Ansonsten aber, so die gute Nachricht aus der medizinischen Abteilung, stehen alle Spieler zur Verfügung.

Wie könnte die Startelf aussehen?

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Coman - Lewandowski. Spannend ist vor allem die Flügelposition. Leroy Sané und Serge Gnabry stecken in einem Formtief, haben sich beide nicht für einen Einsatz von Beginn an empfohlen. Das könnte die Chance für Jamal Musiala sein, der in seinen Aktionen zwar auch kein Glück hatte, aber zumindest in den vergangenen Partien für Betrieb gesorgt hatte.

Was ist von Villarreal zu erwarten?

Trainer Unai Emery hatte am Wochenende die gesamte Startelf vom Hinspiel geschont. Er setzt alles auf die Champions League und dieses Rückspiel in München. Der Tabellensiebte in der La Liga, am Samstag 1:1 gegen Athletic Bilbao, hat im Hinspiel bewiesen, dass er Fußball spielen und nicht zerstören will. Die Spanier suchen offensive Lösungen, definieren ihren Stil auch über Ballsicherheit und schnellem Kombinationsspiel. Sie boten wenige Räume an, ihnen unterliefen wenige gravierende Fehler. Das spricht für Geduld und eine gute Disziplin. Wie auch schon im Rückspiel in Turin, das Villarreal nach einem 1:1 im Hinspiel mit 3:0 gewann.

Worin liegen die Hoffnungen der Bayern?

In erster Linie in der Erfahrung und in der eigenen individuellen Qualität. Die Münchner Profis sind immer in der Lage, einen Gegner aus der Allianz Arena zu schießen - gerade in der Vergangenheit waren die Bayern dann auf den Punkt da, wenn sie gefordert waren und liefern mussten. Sie schafften es meist perfekt, den Schalter umzulegen und dann zu performen. Außerdem: Der FCB weiß, dass Villarreal in den ersten 90 Minuten vieles hat liegenlassen. "Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass die nicht mehr Tore geschossen haben", sagt Nagelsmann: "Sie haben einen Fehler gemacht im Hinspiel: Sie haben uns am Leben gelassen. Das müssen wir bestrafen."

Welchen Eindruck hinterlässt Trainer Nagelsmann?

Nach den Partien in Villarreal und gegen Augsburg war der Chef-Coach enorm angefressen, teilweise ratlos bezüglich der Auftritte seiner Leistungsträger. Am Montag bei der Pressekonferenz allerdings wirkte er etwas befreiter, auch guten Mutes. Er glaubt an einen Klimawandel im Team, an seine Prime-Time-Bayern. Um die Mannschaft nochmals mit allen möglichen Mitteln, gerade auf mentaler Basis, auf den Dienstagabend einzustellen, hat er "sehr viel gesprochen" mit den Spielern. "Viel mehr kann ich nicht reden", erklärt der 34-Jährige: "Sonst bin ich bald in einer Telefonzentrale. Jetzt waren die Spieler mal zwei, drei Tage an der Leine - an einer sehr kurzen. Jetzt muss ich nur noch die Schnalle aufmachen, dann können sie laufen." Den Humor also hat Nagelsmann nicht verloren trotz dieser angespannten Situation.

Was sagt die Statistik?

Villarreal ist seit 2009 erstmals wieder unter den Top acht - insgesamt erst zum dritten Mal. Der FC Bayern indes steht zum 10. Mal in den vergangenen elf Jahren im Viertelfinale, 2019 schieden die Münchner unter Niko Kovac gegen Liverpool im Achtelfinale aus (0:0, 1:3). Die Reds könnten übrigens der Gegner im Halbfinale sein. Die Münchner gewann alle ihre vier Heimspiel in dieser laufenden Königsklassensaison - mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 19:3. Doch aufgepasst. Unai Emery, der Trainer vom amtierenden Europa-League-Sieger, verlor seit seinem Antritt im Jahr 2020 noch keine einzige K.-o.-Partie im europäischen Wettbewerb.