Bayern gegen Union wird erst 2024 nachgeholt

Eigentlich hätten der FC Bayern und Union Berlin kommende Woche ja Zeit, schließlich sind beide nicht mehr im DFB-Pokal dabei. Dennoch wird das abgesagte Spiel nicht mehr in diesem Jahr neu angesetzt werden können - die Spielordnung hat etwas dagegen.

Wintereinbruch: Vor dem Stadion in München war es am Samstagnachmittag recht einsam. IMAGO/kolbert-press

Am Samstag stand München nach stundenlangen starken Schneefällen komplett still. Kein Wunder also, dass auch die Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin am Samstagmorgen kurzfristig abgesagt werden musste.

Stellt sich also die Frage, wann die Partie neu angesetzt wird, denn in dieser Woche haben beide Teams spielfrei und dadurch hätten alle Beteiligten theoretisch Zeit. Allerdings steht dem die Spielordnung der DFL entgegen. Dort heißt es unter Paragraf 2 unter Punkt 4 zu den Spielansetzungen:

"Ausgefallene und abgebrochene Meisterschaftsspiele müssen grundsätzlich spätestens am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden. Der DFL e. V. bestimmt einen anderen zeitnahen Nachholtermin, wenn an dem darauffolgenden Dienstag oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet. Bestehen Zweifel, ob übergeordneter Spielbetrieb stattfindet, gilt der jeweilige offizielle Rahmenterminkalender des DFB."

Januar bietet sich an - DFL setzt sich am Montag mit den Klubs zusammen

Nun stehen am Dienstag und Mittwoch allerdings die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal auf dem Programm. Damit ist ein kurzfristiger Nachholtermin ausgeschlossen. Das bestätigte Union-Sprecher Christian Arbeit bei "Radioeins" vom "rbb". Zwar hätten beide Mannschaften in der kommenden Woche Zeit, weil sie nicht mehr im DFB-Pokal vertreten sind. Allerdings dürfen laut Arbeit keine Bundesliga-Spiele an Pokal-Spieltagen stattfinden.

Die DFL möchte sich am Montag mit Klubs und TV-Partnern zusammensetzen, um sich über die Neuansetzung einig zu werden. Ein Termin in der neuen Woche sei schon wegen der Wetterbedingungen unrealistisch, heißt es. Damit ist klar, dass die Begegnung erst 2024 über die Bühne gehen kann.

Denn der FC Bayern und Union Berlin müssen vor Weihnachten noch den letzten Gruppenspieltag in der Champions-League hinter sich bringen, ehe vor den Feiertagen eine englische Woche in der Bundesliga ansteht. Dafür bietet der Januar reichlich Raum für einen neuen Termin. Die DFL hatte bereits am Samstag eine zeitnahe Entscheidung angekündigt.