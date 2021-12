Bayern gegen Salzburg: "Das ist ja fast ein Revierderby"

Statt mit Atletico bekommt es der FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale mit RB Salzburg zu tun. Stimmen zu einem Duell mit besonderen Vorzeichen.

Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn: "Das war heute keine alltägliche Auslosung, und wir schauen nun gespannt auf unsere Duelle mit dem FC Salzburg. Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können und sich zu Recht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dort herrscht große Euphorie, es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Natürlich sind wir in diesen beiden Begegnungen Favorit. Wir freuen uns auf diese Duelle."

Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter: "Jetzt freuen wir uns auch über den FC Bayern. Die Aufgabe ist nicht leichter geworden - sprachlich und von der Anreise her dafür noch eine Spur einfacher (ursprünglich war Salzburg Liverpool zugelost worden, Anm. d. Red.). Es ist ja fast ein Revierderby."

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund: "Es ist ein ganz spezielles Spiel. Es gibt fast nichts Größeres für Salzburg, als gegen den FC Bayern zu spielen. Sie gehören für mich zu den drei besten Vereinsmannschaften der Welt. Zwei ganz junge deutsche Trainer gegeneinander - da ist so viel Brisanz drinnen. Wir werden sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren. Wir werden richtig, richtig Gas geben. Das können wir jetzt schon versprechen. Sie sind der große Favorit, aber wenn sie die Champions League gewinnen wollen, müssen sie erstmal Salzburg schlagen."

Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer: "Bayern ist eine sehr, sehr große Mannschaft, die richtig gut drauf und ein Favorit auf den Gewinn der Champions League ist. Aber Angst brauchen wir nicht zu haben. Wir werden uns sicher sehr mutig auf dem Platz verhalten."

