1:3 im Viertelfinale: Bayern scheitert in der Youth League an Piräus

Der FC Bayern musste sich im Viertelfinale der Youth League mit 1:3 gegen Olympiakos Piräus geschlagen geben. München kontrollierte über weite Strecken das Spielgeschehen, leistete sich jedoch in der Defensive zu viele Fehler, die die Griechen eiskalt ausnutzten.

Bei den Bayern ergaben sich nach dem 4:1 gegen Nürnberg vier Wechsel: Scholze, Asp Jensen, Fernandez Gonzalez und Zvonarek kamen für Becker (nicht im Kader), Rüger, Richter und Sadat (alle Bank).

Schmitt verhindert den frühen Rückstand

Es dauerte keine zwei Minuten, da hatten die Griechen die erste dicke Chance der Partie: Ein langer Ball fand Pnevmonidis, der in der Spitze an Schmitt scheiterte (2.). Olympiakos startete gut, doch mit der Zeit fanden die Bayern besser ins Spiel und rissen mehr und mehr die Spielkontrolle an sich.

Gegen die nun kompakt stehenden Griechen suchte der FCB nach Lücken, fand diese aber nur selten. Die beste Möglichkeit hatte Kusi-Asare, der aus kurzer Distanz an Sina scheiterte (14.). Sonst endeten die Münchner Offensivbemühungen meist in nur halbwegs gefährlichen Distanzschüssen.

Drei Piräus-Tore binnen acht Minuten

Piräus zog sich zurück und lauerte auf Konter. In der 32. Minute ging Olympiakos jedoch mal wieder früh drauf und setzte FCB-Keeper Schmitt im eigenen Fünfer unter Druck. So spielte er einen fatalen Pass in die Füße von Mouzakitis, der zur Gäste-Führung einnetzte.

Dann ging es Schlag auf Schlag: Die Griechen nahmen den Schwung mit und erhöhten erneut nach Unzulänglichkeiten in der FCB-Hintermannschaft: Erst setzte sich Papakanellos links viel zu einfach durch und traf aus spitzem Winkel (37.), dann versenkte Kostoulas die Kugel platziert im linken Eck, nachdem Kusi-Asare zuvor unzureichend geklärt hatte (40.).

Mit einer 3:0-Führung für die Griechen ging es also in die Pause. Daran änderte auch die Rote Karte an Trainer Sotirios Sylaidopoulos nach einer Rudelbildung (45.) vorerst nichts.

Ramsak macht dem FCB Hoffnung

Die Bayern kamen gut aus den Kabinen, taten sich aber lange Zeit schwer, im letzten Drittel gefährlich zum Abschluss zu kommen. Das änderte sich mit Ramsaks Abstauber zum 1:3 (63.). In der Folge tauchte der FCB mehrfach gefährlich vor dem Tor der Griechen auf, doch Zvonarek verpasste den Doppelschlag (65.), Licina scheiterte aus der Distanz an Sina (74.).

So lief den Münchnern die Zeit davon. Olympiakos machte es in der Schlussphase clever, nahm immer wieder Zeit von der Uhr und verhinderte Spielfluss. Der FCB kam nur noch zweimal nennenswert vor den Kasten der Gäste, die allerdings in Person von Tanoulis (85.) und Sina (90.) immer wieder ein Körperteil dazwischen bekamen.

Es blieb am Ende beim 1:3 und dem Münchner Ausscheiden aus der Youth League. Die Griechen stehen wiederum zum ersten Mal überhaupt im Halbfinale und treffen dort auf den Sieger des Duells zwischen Kopenhagen und Nantes.

Weiter geht es für die Münchner erst am 6. April. Dann gastiert Mainz am FC Bayern Campus (11 Uhr).