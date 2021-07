0:3! Bayern verpatzen Generalprobe und sorgen sich um Coman

Am Freitag starten die Bayern im Pokal beim Bremer SV in die neue Saison. Am Samstag stand die Generalprobe an, die mit einem 0:3 gegen Neapel mächtig in die Hose ging. Dazu verletzte sich auch noch Coman.

Kingsley Coman verletzte sich, Neapel gewann anschließend klar in München. imago images/MIS