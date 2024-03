Die Generalprobe vermasselten die Münchner, die nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele gewinnen konnten, beim 2:2 in Freiburg am Freitag. Im Vergleich dazu kehren bei der Tuchel-Elf der in der Liga gesperrte de Ligt und Sané, der aufgrund von Patellasehnen-Problemen passen musste, in die Startelf zurück. Kim und Tel rotieren auf die Bank, auf der zudem Gnabry nach seiner Muskelsehnenverletzung erstmals seit Anfang Dezember Platz nimmt.