Achtelfinal-Aus abgewendet: Doppelpacker Kane lässt Bayern aufatmen

Nach der 0:1-Hinspielniederlage in Rom steigerte sich der FC Bayern München im Rückspiel und siegte souverän gegen ein offensiv arg blasses Lazio. Mann des Abends beim 3:0-Sieg war Doppelpacker Harry Kane.

Bayern-Coach Thomas Tuchel konnte nach dem 2:2 in Freiburg wieder auf Sané (Probleme an der Patellasehne) und de Ligt (Gelbsperre) zurückgreifen, Tel und Kim rotierten auf die Bank, auf der zudem Gnabry erstmals seit seiner Muskelsehnenverletzung Anfang Dezember Platz nahm.

Bei der Mission, die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel schnellstmöglich zu egalisieren, setzten die Münchner auf schnelles Umschaltspiel, wurden zu Beginn aber nicht zwingend. Gegen ebenfalls auf Konter lauernde und ansonsten sehr tiefstehende Gäste, bei denen Maurizio Sarri der Elf, die bei der 0:1-Heimniederlage inklusive drei Platzverweisen gegen Milan auf dem Platz stand, vertraute, ließen klare Torchancen trotz deutlicher Feldvorteile deshalb lange auf sich warten.

Immobiles Flugkopfball rüttelt FCB wach

Mit Hebern hinter die Kette versuchten Pavlovic und Co. die weit aufgerückten Außenverteidiger zu finden, deren Hereingaben brachten jedoch kaum etwas ein. Aus der Distanz sorgten Musiala (14.) und Kane (17.) für Gefahr, der aufgerückte Dier köpfte aus kurzer Distanz knapp drüber (35.). Auf der anderen Seite ließ dann Immobile die auch glücklich zustandegekommene Großchance per Flugkopfball aus (37.) - was sich unmittelbar rächen sollte.

Bayern-Doppelschlag vor der Pause

Quasi im direkten Gegenzug sorgte abermals ein Pavlovic-Heber für Gefahr - und direkt klingelte es. Kane überwand nach Guerreiros missglücktem Abschlussversuch Provedel im Lazio-Tor aus kurzer Distanz (39.). Der Bann war gebrochen, das Hinspiel-Ergebnis egalisiert - und wenig später gar umgebogen: Nach einer Ecke hielt Müller seinen Kopf in einen Distanzschuss de Ligts und stellte auf 2:0 (45. +2).

Kane legt nach - Gnabry feiert Comeback

Ein Aufbäumen der Gäste deutete sich im zweiten Durchgang nicht an, vielmehr hatten die Münchner weiterhin das Chancenplus. Musiala (54.) und Guerreiro (59.) verpassten das 3:0, das wenig später Kane nachlegen sollte. Nach Sanés Distanzschuss und Provedels zu kurz geratener Abwehraktion stand der Engländer goldrichtig und schnürte aus kurzer Distanz den Doppelpack (66.).

Anschließend verwalteten die Münchner souverän ihre Führung und verpassten per Konter erst über Müller und gleich darauf über Sané (71.), auf 4:0 zu stellen. Lazio bäumte sich nicht mehr auf, wodurch Gnabrys Comeback das Highlight der Schlussphase bleiben sollte.

Für den FC Bayern geht es nach dem erfolgreichen Weiterkommen am Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga gegen Mainz 05. Lazio empfängt erst am kommenden Montag Udinese Calcio in der Serie A (20:45 Uhr), um dort die internationalen Ränge in Angriff zu nehmen.