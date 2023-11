Siegesserie endet: Bayern kommt über 0:0 gegen Kopenhagen nicht hinaus

Nach einer ereignisarmen Partie trennte sich der FC Bayern mit 0:0 vom FC Kopenhagen. Damit riss zumindest eine der Erfolgsserien der Münchner in der Königsklasse.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel rotierte nach dem 1:0-Auswärtssieg in Köln in der Bundesliga auf vier Positionen: Statt Kim (Hüftprobleme), Mazraoui (Magen-Darm-Infekt) und Choupo-Moting (Knieprobleme) und Sané (Bank) begannen Davies, Guerreiro, Müller und Tel. Neben dem einzigen gelernten Innenverteidiger Upamecano verteidigte Goretzka. Eine Position, die er bereits beim Pokalerfolg bei Preußen Münster gespielt hatte.

Kopenhagens Trainer Jacob Neestrup stellte nach dem 1:2-Niederlage gegen Viborg FF in der dänischen Liga dreimal um. Statt Ankersen, Achouri und Oskarsson (alle Bank) spielten Vavro, Toptalent Bardghji (seit kurzem 18) und Kapitän Claesson.

Grabara rettet gegen Müller

Kopenhagen präsentierte sich deutlich passiver als noch im Hinspiel (2:1 für München). Und so entwickelte sich eine erste Hälfte, in der die Bayern gegen dicht gestaffelt verteidigende Dänen zwar optische Vorteile für sich verbuchen konnten, aber in der es insgesamt kaum gefährliche Torannäherungen gab.

Den Anfang machte der umtriebige Tel, der nach einem Spielzug aus spitzem Winkel knapp verzog (13.). Schon fast nach einer halben Stunde hatten die Gäste ihre einzige Chance der ersten Halbzeit - allerdings eine gute: Lerager wurde steilgeschickt und legte dann noch zu Bardghji ab, der nur haarscharf am Tor vorbeischoss (27.).

Kurz darauf kam Müller nach den Stationen Laimer und Tel aus wenigen Metern zum Kopfball, den Kopenhagens Keeper Grabara (in Zukunft in Wolfsburg) auf der Linie gekonnt entschärfte (30.). Es war ebenfalls die beste Chance der Bayern, sodass es beim torlosen Remis zur Pause.

Immer wieder Grabara

Sekunden nach Wiederbeginn sorgte Neuer kurz für Aufregung, weil er mit einem Klärungsversuch Claesson anschoss, die Situation aber mit einem gewonnenen Kopfballduell bereinigte (46.). Nur kurz darauf schlenzte Diogo Goncalves vom Strafraumrand nur um Zentimeter am Tor vorbei (47.).

Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte forcierte der deutsche Rekordmeister ein wenig das Tempo und auch die Zweikampfintensität. Kane zwang Grabara mit einem wuchtigen Distanzschuss zu einer Flugparade (68.). Der Pole lenkte auch einen Freistoß von Sané mit den Fingerspitzen noch über die Querlatte (73.).

Frappart gibt und kassiert Elfmeter

In der Nachspielzeit gab Frappart noch einen Handelfmeter zugunsten der Bayern, den sie allerdings nach Video-Studium wieder zurücknahm. Ankersen hatte gegen Krätzig den Ball unglücklich in den Rippenbereich und dabei auch leicht an den Arm bekommen (90.+3). So blieb es beim Remis, durch das die Münchner Siegesserie in der Gruppenphase nach 17 Erfolgen am Stück riss, der FCB bleibt aber zum 39. Mal in Folge in der Gruppenphase ungeschlagen.

Für die Bayern steht am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) das Heimspiel gegen Union Berlin an, Kopenhagen empfängt am Sonntag (18 Uhr) Aarhus GF. In der Königsklasse beschließen die Münchner die Gruppenphase mit einem Auswärtsspiel im Old Trafford bei ManUnited (Dienstag, 12. Dezember, 21 Uhr), zur gleichen Zeit empfangen die Dänen Galatasaray.