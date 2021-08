Gnabrys Hammer beschert Bayern den ersten Saisonsieg

Nach einer schwachen ersten Hälfte lieferten sich der FC Bayern und der 1. FC Köln einen klasse Kampf im zweiten Durchgang inklusive fünf Treffer. Obwohl der Effzeh einen Zwei-Tore-Rückstand egalisierte, hatten die Münchner dank Doppelpacker Gnabry das bessere Ende auf ihrer Seite.

Mit seinem zweiten Treffer brachte Serge Gnabry den FC Bayern wieder in Führung. imago images/Nordphoto

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann tauschte nach dem 3:1-Erfolg im Supercup gegen Dortmund zweimal Personal: Nianzou vertrat Stanisic, Sané den verletzten Coman (Einblutung am Gesäßmuskel). Neuer schaffte es hingegen rechtzeitig nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem BVB-Spiel.

Effzeh-Coach Steffen Baumgart wechselte im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Hertha ebenfalls doppelt: Ehizibue erhielt aufgrund seiner Geschwindigkeitsvorteile den Vorzug vor Schmitz als Rechtsverteidiger. Außerdem verteidigte Meré für Hübers in der Viererkette.

Nach einer kurzen Trauerfeier für den verstorbenen Gerd Müller sowie einer Schweigeminute startete die letzte Partie des 2. Spieltages. Der Effzeh versteckte sich dabei keineswegs, sondern spielte gerade in der Anfangsphase den typischen Baumgart-Fußball mit hohem Tempo und vielen Aktionen über die Außenbahnen. Auch das Aufbauspiel der Münchner wurde konsequent gestört, eigene Torchancen verbuchten die Rheinländer zunächst aber nicht.

Süle-Solo inklusive Zidane-Rolle

Anders die Münchner, die etwas mehr Ballbesitz hatten und den spielerischen Ansatz aus einer Dreierkette heraus wählten. Nach zwei Halbchancen (Goretzka, 7.; Müller, 8.) sorgte Süle für das erste (und einzige) Highlight des ersten Durchgangs: Der bullige Innenverteidiger setzte zum Solo samt Zidane-Rolle und Drehschuss an, Horn parierte mit Mühe zur Ecke (24.).

Weil es die Bayern aber meist zu kompliziert im letzten Drittel gestalteten und sich zudem noch etliche kleine Fehlpässe häuften (im ersten Durchgang insgesamt 45), kam die Nagelsmann-Elf kaum einmal mehr in die Abschlussposition. Sané hämmerte obendrein einen vielversprechenden Freistoß flach in die Mauer (41.), sodass es torlos in die Kabinen ging.

Hinsetzen, anschnallen, genießen: Fünf-Tore-Wahnsinn in der 2. Hälfte

Nagelsmann stellte zur Pause zweimal um, brachte Stanisic (für Nianzou) für die Abwehrkette und Musiala (für Sané) für mehr Schwung in der Offensive. Und der deutsche Nationalspieler sollte gleich seine ganze klasse zeigen, bediente nach einem Grundlinien-Solo Lewandowski am Fünfmeterraum und bereitete damit das 1:0 des Polen mustergültig vor (50.).

Als dann acht Minuten später auch noch Gnabry, nach Flanke von Müller und mit etwas Glück, weil Merés Klärungsaktion misslang, auf 2:0 stellte (59.), setzte wohl kaum einer der 20.000 Zuschauer in der Allianz-Arena noch einen Pfifferling auf die Baumgart-Elf. Doch der Effzeh schlug binnen 120 Sekunden doppelt zurück: Erst köpfte Modeste eine Hector-Flanke von links ins Neuer’sche Tor (60.), ehe Uth einen Ehizibue-Flankenball von rechts zum 2:2 einnetzte (62.).

Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen, schließlich lief die Partie noch eine knappe halbe Stunde. Nach einer verunglückten Rettungsaktion Horns blieben die Münchner dran und Gnabry jagte dem Kölner Keeper eine Fackel aus 15 Metern ins Netz (71.): Der Rekordmeister führte wieder. Bei Lewandowskis Streifschuss an die Latte fehlten nur Zentimeter für einen erneuten Zwei-Tore-Vorsprung (74.).

Zwar wechselte Baumgart noch einmal für die Offensive, doch wirklich zwingend waren die Aktionen der Kölner nicht mehr. Weil aber auch die Bayern ihre weiteren Möglichkeiten ungenutzt ließen (Müller und Lewandowski, 86.), musste bis zuletzt gezittert werden, ehe der erste Münchner Saisonsieg erkämpft war.

Bayern empfängt am nächsten Spieltag am Samstagabend (18.30 Uhr) Hertha BSC. Köln erwartet am Samstag (15.30 Uhr) den VfL Bochum.