Auch in München ist im Winter-Transferfenster etwas passiert, Neuzugang Dier (Tottenham) steht aber noch nicht im Kader. Dort fehlen auch Kim (Asien-Cup) und Mazraoui (Afrika-Cup) - im Vergleich zum 2:1 in Wolfsburg im Dezember gibt es zwei Änderungen: Für Kim verteidigt de Ligt, Kimmich (gegen Wolfsburg krank) ersetzt Pavlovic (Bank). Guerreiro steht erneut in der Startelf und erhält den Vorzug vor Goretzka. Der 18-jährige Zvonarek steht erstmals in der Bundesliga im Kader.