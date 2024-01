Musiala trifft zweimal, Kane zum 22. Mal: FCB startet gegen Hoffenheim perfekt ins neue Jahr

Der FC Bayern ist gegen die TSG Hoffenheim perfekt ins neue Jahr gestartet. Musiala brachte den Sieg erst auf den Weg und beendete mit seinem zweiten Tor aufkommende Hoffnungen der Gäste. Kane stellte mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand zudem einen Bundesliga-Rekord ein.

Der Auftakt ins neue Fußballjahr zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim stand ganz im Zeichen von Franz Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben war und am Freitag im engsten Familienkreis beigesetzt wurde. Zu Ehren des Kaisers hatten die Münchner einige Aktionen gestartet - eine davon, dass das von Beckenbauer eingesungene Lied "Gute Freunde kann niemand trennen" nach dem Einlauf auch als Tormusik erschallen sollte.

Musialas Treffer macht den Unterschied im ersten Durchgang

18 Minuten brauchte der Rekordmeister, um die Tormusik erklingen zu lassen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke traf Musiala aus spitzem Winkel mit Hilfe des linken Innenpfostens zur Führung.

Das war es aber dann auch fast schon an gefährlichen Aktionen, die die Bayern, bei denen im Vergleich zum 2:1 in Wolfsburg de Ligt und Kimmich anstelle von Kim (Asien-Cup) und Pavlovic (Bank) spielten, im ersten Durchgang aufs Hoffenheimer Tor brachten. Der FCB rannte zwar immer wieder an, zeigte sich passsicher, in Strafraumnähe fiel den Münchnern aber zu wenig ein.

Hoffenheim lässt wenig zu

Auch, weil die TSG trotz des Abgangs von Vogt (für ihn spielte Nsoki) defensiv sehr sicher stand. In der Anfangsphase zeigten sich die Kraichgauer, bei denen nach dem 3:3 gegen Darmstadt zudem Grillitsch, Beier und Weghorst für Brooks, Bebou und Tohumcu spielten, mutig und hatten Annäherungen durch Beier, Stach (beide 3.) und Kramaric (9.).

Nach dem Rückstand wurden Ausflüge an den Bayern-Strafraum aber seltener, das Hauptaugenmerk lag auf dem Verteidigen, was bis auf wenige Ausnahmen ziemlich gut gelang. Guerreiro scheiterte aus spitzem Winkel an Baumann (37.), Upamecanos Distanzschuss verfehlte das Tor deutlich (41.). Auch Kanes (38.) und Kimmichs Flachschüsse (45.) waren keine Prüfung für Baumann. So machte Musialas Treffer nach den ersten 45 Minuten den Unterschied.

Bayerns Druck wird größer

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild nach etwas Anlaufzeit, weil die Bayern nun zielstrebiger und damit dem zweiten Treffer nahe waren. Dem vermeintlichen 2:0 durch Sané wurde wegen Kanes Abseitsstellung zurecht die Anerkennung verweigert (56.), bei Musialas Distanzschuss stand der rechte Pfosten im Weg (58.).

Mitten in die gute Phase der Münchner trauten sich dann aber auch die Gäste wieder nach vorne - und wie! Neuer musste zweimal stark eingreifen. Erst wischte er einen Beier-Kopfball zur Ecke (63.), dann hatte er auch die Finger gegen Kramaric im Eins-gegen-eins dazwischen (64.). Machtlos wäre der Kapitän wohl eine Minute später gewesen, doch weil Beier die Kugel nicht richtig traf, titschte sie nur auf die Oberkante der Latte (65.).

Musiala macht den Deckel drauf - Kane stellt Rekord ein

Gewarnt zogen die Münchner die Zügel wieder an - und in Minute 70 endgültig davon. Musiala bediente nach einer Körpertäuschung Sané links im Strafraum, bekam die Kugel zurück und setzte sie aus kurzer Distanz über die Linie (70.). Ein empfindlicher Schlag für die Hoffenheimer Hoffnungen, die spätestens nach Prömels Gelb-Roter Karte (wiederholtes Foulspiel, 74.) komplett erloschen waren.

In Unterzahl waren die Kraichgauer dann nur noch auf Ergebnissicherung bedacht - doch auch das misslang, denn einer, der eigentlich immer traf, hatte noch nicht getroffen. Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit war Kane dann doch noch zur Stelle und stellte mit seinem 22. Hinrundentreffer den Rekord von Lewandowski aus der ersten Saisonhälfte 2020/21 ein. Für die alleinige Bestmarke bleibt ihm noch das Nachholspiel gegen Union (24. Januar).

Die Münchner spielen am kommenden Sonntag erneut zuhause gegen Bremen (15.30 Uhr), die Hoffenheimer, die nun nur eines der letzten acht Ligaspiele gewannen, indes sind am Samstag abermals auswärts gefordert, wenn die TSG beim SC Freiburg antritt (15.30 Uhr).