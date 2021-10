Hoffenheim bleibt lange dran - erst Beerensteyn macht alles klar

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga an diesem 5. Spieltag erfüllte die Erwartungen. Bayern dominierte über zwar weite Strecken, doch Hoffenheim war plötzlich mit Billa mit dem ersten FCB-Gegentor zur Stelle und konnte die Partie zum Ende noch offen halten. Die Münchnerinnen gewannen dennoch mit dem 3:1 auch das fünfte Saisonspiel.

Im Vergleich zum 0:0 bei Benfica Lissabon wechselte FCB-Trainer Jens Scheuer seine Startformation auf drei Positionen: Statt Wenninger, Jakobsson und Rall spielten Zadrazil, Magull und Beerensteyn. Bei Hoffenheim nahm Gabor Gallai zwei Veränderungen gegenüber dem 5:0 in der Königsklasse gegen HB Köge: Harsch und Linder kamen für Wienroither und Hagel.

Bayern München dominierte das Spielgeschehen von Beginn an und ließ die TSG kaum zur Entfaltung kommen. Zahlreiche Chancen waren die Folge, beispielsweise von Dallmann (23.), die allein vor dem Tor aber nach innen zu Schüller spielte. Deren Schuss wurde jedoch von Bühler geblockt.



Erst nach rund einer halben Stunde konnte sich Hoffenheim etwas befreien und kam prompt zur bis dahin besten Tormöglichkeit des Spiels: Harsch köpfte nah am rechten Pfosten, brachte den Ball aber nicht im Tor unter.



Die Bayern-Frauen wirkten in der Folge etwas verunsichert, überstanden diese Phase aber - und kamen selber zum verdienten Führungstreffer: In der 43. Minute flankte Gwinn passgenau von links auf Schüller, deren Kopfball im Netz landete.



Schüller erhöht, Billa schlägt zurück

Nach der Pause kam Hoffenheim deutlich besser ins Spiel und setzte immer wieder kleine Nadelstiche. Doch erneut blieb der Torerfolg aus, stattdessen war in der 61. Minute erneut Schüller zur Stelle, diesmal mit einer Direktabnahme nach Dallmanns Zuspiel. Die gut aufgelegte 1899- Torfrau Tufekovic hatte erneut keine Abwehrchance.

Damit schien das Spiel eigentlich entschieden - und doch waren die Kraichgauerinnen wie aus dem Nichts urplötzlich zur Stelle: Billa nahm in der 76. Minute Maß aus 18 Metern. Der Ball wurde lang und länger und schlug schließlich im rechten oberen Eck zum 1:2 ein. Für Benkarth und die Münchnerinnen war es das erste Gegentor in dieser Saison.

Eine Wende sollte aber trotz größter TSG-Bemühungen nicht mehr gelingen, vielmehr machte Beerensteyn in der Nachspielzeit alles klar. Damnjanovic, frisch eingewechselt, scheiterte noch an Tufekovic, doch den Abpraller verwandelte die Niederländerin zum 3:1. Anschließende Versuche der Ergebniskorrektur von Hagel und Steinert blieben erfolglos.

Bayern gewann damit auch das fünfte Bundesliga-Spiel und will am Donnerstag auch in der Champions League den ersten Sieg in der Gruppenphase erreichen. Gegner ist dann BK Häcken aus Schweden. Hoffenheim muss an diesem Tag zum FC Arsenal.