Klare Sache nach Schüllers Doppelpack: Bayern schlägt Häcken

Im "FC Bayern Campus" hatten die Münchnerinnen am Abend gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken keine Probleme und fuhren verdient den ersten CL-Sieg in dieser Saison ein.

Durch einen Doppelschlag von Topstürmerin Schüller konnten die Frauen des FC Bayern am Mittwoch das erste Mal international jubeln. Dabei war schnell klar, wie der Abend verlaufen würde: Schon in der achten Minute brachte Schüller die Gastgerberinnen in Führung, nachdem Rubensson einen langen Ball an ihrer herauseilenden Torhüterin vorbei in den Lauf der Münchner Angreiferin spitzelte. Eine leichte Übung für die derzeit blendend aufgelegte Nationalspielerin.

Schüller in Topform, Dallmann legt nach

Selbige wurde nur drei Minuten später erneut im Strafraum der Gäste vorstellig, als Gwinn auf der linken Außenbahn einen Steckpass von Dallmann erlief und eine herrliche Flanke auf die Kante des Fünfmeterraums brachte, wo Schüller am zweiten Pfosten völlig unbedrängt hochstieg und locker einnickte. In der Folge entschleunigten die Bayern das Spiel jedoch merklich und setzen auf Kontrolle gegen Schwedinnen, die zu keinem Zeitpunkt ein Mittel gegen die bayrische Dominanz parat hatten.

Nach dem Pausenpfiff änderte sich dieses Bild nicht. Vereinzelt forcierte das Team von Trainer Jens Scheuer aber immer wieder das Tempo und kam so in der 70. Minute zum 3:0 durch Dallmann. Diese hatte eine zu kurz geklärte Flanke an der Strafraumkante aufgenommen und sofort abgezogen, dabei jedoch etwas Glück auf ihrer Seite: Innenverteidigerin Norgaard fälschte den Ball unhaltbar für Torhüterin Falk ab. Kurz vor Schluss folgte dann sogar noch das vierte Tor durch die eingewechselte Damjanovic, die den Ball eiskalt gegen die Laufrichtung von Falk einschob, nachdem dieser ihr nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld vor die Füße gefallen war.

Bayern München holt also den verdienten ersten Sieg in der neuen Champions-League-Gruppenphase und darf somit gestärkt ins Topspiel bei Olympique Lyon (10. November) gehen. Zuvor stehen für den FCB aber noch zwei Ligaspiele und das Pokalspiel gegen Frankfurt auf dem Programm. BK Häcken steht nach zwei Spieltagen ohne Punkte und Tore am dritten Spieltag in der Königsklasse gegen Benfica Lissabon bereits mächtig unter Druck.