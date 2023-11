Späte Erlösung: FC Bayern bezwingt Galatasaray hochverdient

Die U 19 des FC Bayern revanchierte sich für die Niederlage im Hinspiel und setzte sich mit 2:1 gegen Galatasaray Istanbul durch. Nach zahlreichen vergebenen Chancen zur Führung brachte Demircan die Rettung in der Nachspielzeit.

Zuletzt musste die U 19 des FC Bayern zwei Niederlagen in Serie in der UEFA Youth League schlucken - das Hinspiel in Istanbul ging mit 2:1 glücklich an Galatasaray, zuvor verlor das Team von Trainer Michael Hartmann gegen den FC Kopenhagen in letzter Minute mit 2:3.

Bayern überlegen - Yilmaz rettet Galatasaray mehrfach

Die Bayern, aufgrund der Länderspielreise der deutschen U 17 personell im Vergleich zum Hinspiel deutlich verändert, zeigten von Beginn an ein anderes Gesicht als noch in Istanbul und nahmen das Heft in die Hand. Vor allem Zvonarek, meist für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Regionalliga Bayern am Ball, machte direkt Alarm: Den Schlenzer des Kroaten (5.) kratzte Galatasaray-Torhüter Yilmaz gerade so von der Linie und verhinderte den frühen Rückstand.

Nur wenig später trat Yilmaz erneut in Erscheinung, als er die nächste dicke Gelegenheit der Münchner durch Licina (12.) mit dem Fuß entschärfte. Galatasaray war zwar darum bemüht, Kontrolle zu bekommen, Torgefahr war über die gesamte erste Hälfte hinweg Fehlanzeige.

Pisano trifft per Kopf

So war es wieder der FCB, der durch einen Lattenknaller von Zvonarek und den darauffolgenden Abschluss von Licina (31.) zu einer Doppelchance kam und nur wenig später die nächste Möglichkeit durch Pisano (33.) nutzte: Nach Vorarbeit von Aznou verwandelte der Italiener per Kopf zum hochverdienten 1:0-Führungstreffer.

Auch danach spielten ausschließlich die Hausherren, die die Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach zwei Versuchen von Fernandez Gonzalez ausbauen hätten können, aber in Yilmaz abermals ihren Meister fanden (45.+2, 45.+4).

Ausgleich wie aus dem Nichts

Nach dem Seitenwechsel ließen es beide Mannschaften zunächst langsam angehen, ehe Galatasaray wie aus dem Nichts den Ausgleich durch Hamza Akman erzielte (56.). Kurz darauf konnte sich auch Pavlesic im Tor der Bayern das erste Mal auszeichnen, als einen den Schuss von Gürpüz über die Latte lenkte (58.).

Demircan erlöst den FCB in der Nachspielzeit

In der Folge entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch, in dem die U 19 des deutschen Rekordmeisters durch Aznou (65.) und den Pfostentreffer von Scott (73.) die besten Chancen hatte. Zwischenzeitlich scheiterte Yükseloglu (66.) mit seinem Schuss an Scholl, der per Kopf klärte.

Die beste Chance auf die erneute Führung für den FCB hatte jedoch Zvonarek auf dem Fuß (76.). Nach starker Vorarbeit von Aznou tauchte er frei vor Yilmaz auf, bei dem erneut Schluss war. Kurz vor Ende der Partie durften die Münchner doch noch jubeln, als Joker Demircan den Ball tief in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Fernandez Gonzalez über die Linie stocherte (90.+4).

Am Ende gewann der FC Bayern gegen Galatasaray verdient mit 2:1 und steht damit auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Weiter geht es für die Hartmann-Elf am Sonntag (13 Uhr) in der U-19-Bundesliga Süd/Südwest gegen die SpVgg Greuther Fürth.