8:2! Bayern deklassiert hilfloses Freiburg

Die Frauen des FC Bayern überrollten den SC Freiburg und eroberten mit einem 8:2-Erfolg die Tabellenspitze vom VfL Wolfsburg zurück.

FCB-Coach Alexander Straus, der jüngst mit seinem Team im Pokal ein 0:5 gegen Wolfsburg hatte erleben müssen, sah einen dominanten Start seiner Schützlinge mit einer frühen Chance durch Bühl (4.). Freiburg, das im Pokal mit 1:0 in Leipzig gewann und damit im Finale auf den VfL trifft, fand keine Entlastung und wurde von den Münchnerinnen im ersten Durchgang förmlich überrollt.

Denn gegen die Attacken der variablen Bayern fand die Gäste-Defensive überhaupt keine Mittel. Nach Toren von Rall (11., 31.), Kumagai (18.), Simon (21.) sowie Lohmann (29., 36.) ging es gegen völlig überforderte Breisgauerinnen mit sage und schreibe 6:0 in die Pause.

Nach Wiederanpfiff schlug der SCF nach seinem ersten gelungenem Angriff überhaupt zu, Schasching erzielte ihren Premierentreffer (49.). Insgesamt agierte das Team von Theresa Merk in der Defensive entschlossener und disziplinierter, zudem schalteten die Münchnerinnen einen Gang zurück.

Lange Zeit passierte nicht viel. Die Bayern kontrollierten die Partie, knüpften aber nicht an das Offensiv-Feuerwerk aus Durchgang eins an. Stanway (59.) und Damjanovic (69.) hätten in einer höhepunktarmen zweiten Hälfte erhöhen können, was dann die eingewechselte Schüller (80.) sowie Bühl (84.) gegen am Ende wieder Abwehrschwächen zeigende Breisgauerinnen besorgten. Vom Punkt verkürzte Müller in der Schlussminute zum 8:2-Endstand für den FCB. Mit dem Dreier eroberten die Münchnerinnen die Tabellenspitze wieder von Wolfsburg zurück.

Für die Frauen des FC Bayern geht es am 06. Mai mit einem Auswärtsspiel in Essen weiter (13 Uhr). Die Freiburgerinnen sind einen Tag später gegen Bremen gefordert (13 Uhr).