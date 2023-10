Die bislang letzte in der Allianz-Arena ausgetragene Begegnung der beiden ging allerdings an den Sport-Club. Im Achtelfinale des DFB-Pokals in der vergangenen Saison gewannen die Freiburger in München mit 2:1. Gelingt ein solcher Erfolg auch heute, würden die Bayern nicht nur den Anschluss an die Spitze verlieren, sondern hätten auch nur noch einen Punkt Vorsprung auf den SCF.