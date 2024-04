Guerreiro lässt die Chance aufs 2:1 liegen! Müller passt von rechts vors Tor, wo Guerreiro den Fuß reinhält, die Kugel aber nicht richtig trifft und sie deshalb in etwas merkwürdiger Flugkurve an den linken Pfosten springt. Die Flugkurve war deshalb so merkwürdig, weil Trapp irgendwie noch Arm und Schulter in den Abschluss brachte.