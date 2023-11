Bayern verteidigt glanzlos die Spitze - Sorgen um Torschützin Damnjanovic

Der FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Der 2:0-Heimerfolg gegen den MSV Duisburg geriet allerdings wenig glanzvoll. Sorgen macht zudem Torschützin Damnjanovic.

Wer nach dem euphorisierenden 2:1-Heimsieg über den VfL Wolfsburg die nächste starke Leistung der Münchnerinnen erwartet hatte, wurde am Sonntagabend schwer enttäuscht. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strauss bestätigte zwar die Tabellenführung, legte gegen das Liga-Schlusslicht aber einen überaus biederen Auftritt hin.

In der Anfangsviertelstunde hatte es noch am flüssigsten ausgesehen beim haushohen Favoriten: Spielend leicht per Doppelpass drang Naschenweng links in den Strafraum ein, wo sie im Fünfmeterraum Damnjanovic bediente - 1:0 (8.). Nur sechs Minuten später hätte die Brasilianerin Tainara zwingend erhöhen müssen, doch die Innenverteidigerin köpfte völlig freistehend eine Bühl-Ecke links neben das Tor (14.).

In der Folge flachte die Partie zusehends ab. Wermutstropfen für die Gastgeberinnen: Torschützin Damnjanovic saß plötzlich auf dem Rasen und hielt sich die linke Wade. Als diese vom medizinischen Staff dick eingebunden wurde, betrat Nationalspielerin Lohmann das Feld (36.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis in die 68. Minute, ehe sich Dallmann eine gute Chance bot - doch deren Ablage für Stanway war die falsche Entscheidung.

Stanway nimmt die Spannung raus

Nur eine Minute später schickte Kett Mitspielerin Bühl links in den Strafraum, aus spitzem Winkel blieb MSV-Keeperin Mahmutovic Siegerin (69.). Das änderte sich in Minute 72: Schiedsrichterin Miriam Schwermer hatte nach leichtem Rempler von Bathmann gegen Dallmann auf den Punkt gezeigt - Stanway verwandelte zum 2:0-Endstand.

Dass es nicht sogar noch 3:0 ausging, lag an Mahmutovic, die einen wuchtigen Freistoß von Bühl in der Nachspielzeit aus dem rechten Eck kratzte (90.+3). Durch den fünften Sieg im siebten Spiel behaupten die Bayern ihre Tabellenführung, spüren den Atem der Wolfsburgerinnen (4:0-Heimsieg gegen Freiburg) aber im Nacken.

Steigern müssen sich die Münchnerinnen sicherlich am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn es zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase gegen die AS Rom geht. Duisburg steht dann am Samstag (14 Uhr) die nächste Herkulesaufgabe bevor - die Auswärtsreise nach Wolfsburg wartet.