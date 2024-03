So will der Rekordmeister etwa mit einem Heimsieg die minimale Chance auf den zwölften Titel in Serie erhalten und zugleich die starke Bilanz bei Heimspielen gegen den BVB aufrechterhalten. Denn seit 2014, einem 0:3 am damaligen 12. April, hat der FCB neunmal in Folge in der Allianz-Arena über Schwarz und Gelb triumphiert. Oft sind hier außerdem regelrechte Torgalas geglückt - ein 4:0, ein 5:0, ein 6:0.