Starkes Ausrufezeichen des Meisters zum Auftakt: Bayern-Frauen fertigen Bremen ab

Meister FC Bayern hat einen starken Start in der Frauen-Bundesliga hingelegt und den SV Werder Bremen mit 8:0 abgefertigt.

Neuntes Aufeinandertreffen in der Frauen-Bundesliga, neunter Sieg des FC Bayern gegen Werder. Und den gestalteten die Münchnerinnen äußerst souverän. Schon nach zwei Minuten lag der Ball nach einem von Magull raffiniert getretenen Freistoß im Netz des Teams von der Weser. Nach dem Blitzstart spielte der FCB flott nach vorne, ließ aber zunächst zwei Chancen zum 2:0 liegen. Bremen konnte sich aus der Umklammerung des Meisters nicht befreien und lag nach 32 Minuten 0:2 hinten. Simon traf nach einem Bühl-Zuspiel genau ins rechte untere Eck.

Die Elf von Trainer Jens Scheuer ließ nicht locker und legte durch Schüller fünf Minuten später nach. Nach einem Klasse-Zuspiel von Dallmann und dem Querpass von Bühl tauchte die Torjägerin alleine vor Werder-Torhüterin Pauels auf und erhöhte auf 3:0.

Kurz nach der Pause gab Bremen durch Sehan erstmals in der Partie einen Schuss auf das FCB-Gehäuse ab, danach sahen die Zuschauer aber wieder Einbahnstraßenfußball. Und fünf weitere Bayern-Tore. Glas versenkte den Ball nach einer Flanke, Magull erhöhte per Abstauber, Rall war nach einer Ecke erfolgreich und Beerensteyn traf vom Punkt nach Foul an Bühl.

Tore und Karten 1:0 Magull (2') 2:0 Simon (33') 3:0 Schüller (37') 4:0 Glas (59') 5:0 Magull (65') 6:0 Rall (68') 7:0 Beerensteyn (69', Foulelfmeter) 8:0 Dallmann (74') Tore und Karten 1:0 Magull (2') 2:0 Simon (33') 3:0 Schüller (37') 4:0 Glas (59') 5:0 Magull (65') 6:0 Rall (68') 7:0 Beerensteyn (69', Foulelfmeter) 8:0 Dallmann (74') Bayern München Rall (63. ) Werder Bremen Dieckmann (38. ) Bayern Benkarth - Glas , Wenninger, Kumagai, Simon - Magull , Zadrazil , Bühl, Dallmann , Asseyi - Schüller Bayern Aufstellung Benkarth - Glas , Wenninger, Kumagai, Simon - Magull , Zadrazil , Bühl, Dallmann , Asseyi - Schüller Einwechslungen 62. Viggosdottir für Zadrazil

62. Beerensteyn für Asseyi

62. Rall für Glas

67. Lohmann für Magull

75. Gwinn für Simon Reservebank Leitzig (Tor), Damnjanovic Trainer: Scheuer Bremen Pauels - Weiß , Ulbrich, Schiechtl, Bernhardt - Sehan , Dieckmann , Hausicke, Wichmann, Gidion - Keles Bremen Aufstellung Pauels - Weiß , Ulbrich, Schiechtl, Bernhardt - Sehan , Dieckmann , Hausicke, Wichmann, Gidion - Keles Einwechslungen 46. Timmermann für Weiß

60. Meyer für Dieckmann

60. Sternad für Gidion

67. Walkling für Sehan

80. Lührßen für Keles Reservebank Borbe (Tor), Toth Trainer: Horsch Schiedsrichter-Team Ines Appelmann Alzey Schiedsrichter-Team Ines Appelmann Alzey Spielinfo Stadion FC Bayern Campus Zuschauer 350 Spielinfo Anstoß 29.08.2021, 16:00 Uhr Stadion FC Bayern Campus München Zuschauer 350

Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Dallmann, die den Ball nach einer Ecke über die Linie stocherte. Das 8:0 war der höchste Sieg der Bayern-Frauen gegen Werder.