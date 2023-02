Bayern gegen Bochum: Spektakel garantiert! Fast …

Früher pflegten der FC Bayern und der VfL Bochum eine innige Fan-Freundschaft. Hermann Gerland ist in beiden Klubs Kult, Leon Goretzka wurde beim VfL groß, ist heute ein Aushängeschild beim Rekordmeister. Und auf dem Rasen? Da könnte es am Samstag turbulent werden …

Dreimal trafen die Münchner und die Bochumer aufeinander, seitdem der Ruhrpott-Klub 2021 in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Und jedes dieser Duelle entpuppte sich als geschichtsträchtig. Zwei davon gewannen die Bayern jeweils mit 7:0, es waren die beiden höchsten Niederlagen der Bochumer Bundesligageschichte. Einmal, in der Hinrunde 2021/22, in der Allianz-Arena, ein zweites Mal, am 3. Spieltag der aktuellen Saison, im Bochumer Ruhrstadion. An jenem Sonntag stand es bereits nach 76 Minuten 7:0, ein zweistelliger Sieg lag in der Luft, ehe die Bayern ein Erbarmen hatten.

Böses Erwachen für den FC Bayern

Sie haben jedoch auch negative Erfahrungen beim VfL gemacht, kamen in der vergangenen Rückrunde mit 2:4 unter die Räder. Nur einmal in den jüngsten 85 Bundesligaspielen kassierte Bayern mindestens vier Gegentore - bei eben diesem 2:4 in Bochum am 22. Spieltag 2021/22.

Ob der VfL an diesem Samstag erneut eine Überraschung schaffen kann? Die Statistik spricht dagegen. Von seinen 35 Gastspielen bei den Bayern gewann Bochum lediglich eines: am 6. Spieltag 1991/92 mit 2:0. Ansonsten holte sich Bochum in München 26 Niederlagen und acht Remis ab. Zumal die Voraussetzungen dieses Mal rollenvertauscht sind. Während dem VfL eine englische Woche mit dem 1:2 im Pokal gegen Dortmund in den Muskeln steckt, konnten sich die Bayern ohne sonst übliche Zusatzbelastung ausruhen und konzentriert vorbereiten. Ryan Gravenberch trainierte auch am Donnerstag nach einer Knieprellung nicht mit dem Team, sein Einsatz steht auf der Kippe.

Legendär: 5:6 nach 4:0-Führung

Turbulente Partien boten die beiden Teams nicht nur in der jüngeren Vergangenheit: Am 6. Spieltag der Saison 1976/77 lieferten sie sich eines der legendärsten Spiele der Bundesligageschichte: Bochum führte zu Hause schon 4:0 und verlor dennoch mit 5:6. Es war das einzige Mal, dass eine Mannschaft trotz eines Vier-Tore-Vorsprungs noch als Verlierer vom Platz ging. Was für ein Spektakel! Auch an diesem Samstag?