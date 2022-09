Copado kontert Barbera: Sechs-Tore-Spektakel zwischen Bayern und Barça

Die U 19 des FC Bayern München hat auch im zweiten Youth-League-Spiel ein Unentschieden geholt. Bei Gegner Barcelona brillierte der Stürmer.

Wie schon vor einer Woche im Auftaktspiel bei Inter Mailand (2:2) lief die U 19 des FC Bayern auch beim Heimspiel gegen Barcelona am Dienstag mit voller Kapelle auf, unter anderem begann erneut Paul Wanner im Mittelfeld und sollte gleich in den Mittelpunkt rücken. Einen Fehler im Aufbau der Katalanen nutzte Yusuf Kadabayi, legte den Ball quer auf Wanner - und der 16-Jährige blieb vor Gäste-Keeper Ander Astralag cool (6.).

Erst nach mehr als einer Viertelstunde zeigte sich der Nachwuchs aus Barcelona mal vor dem Kasten von Bayerns Schlussmann Johannes Schenk, gefährlich wurde es aber lange nicht. Stattdessen erhöhte Linksverteidiger David Herold nach einer Ecke auf 2:0 (25.). Es sollte vorerst die letzte gelungene Aktion der Münchner sein.

Barbera verpasst Viererpack - Wanner bereitet 3:3 vor

In der 33. Minute erzielte Barça-Stürmer Victor Barbera den Anschlusstreffer und leitete damit seine persönliche Gala ein. Auf den Ausgleich noch vor der Halbzeit (39.) ließ die Nummer 9 nach der Pause ein absolutes Traumtor in den Winkel folgen (49.) und drehte das Spiel komplett. Nach einer Stunde ließ Barbera die gute Chance zum 4:2 aus, gleiches galt in der 64. Minute für Linksaußen Angel Alarcon, gegen den Schenk gleich zweimal stark parierte.

Insgesamt kam von den Bayern vor den Augen von Profi-Coach Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe nach einer guten Anfangsphase zu wenig, trotzdem reichte es kurz vor Schluss noch für den Ausgleich. Einen Steckpass von Wanner verwertete Lucas Copado zum 3:3-Endstand (85.).

So verspielte die Truppe von Coach Danny Galm zwar erneut ein 2:0, anders als in Mailand dürfte es sich diesmal aber eher wie ein Punktgewinn anfühlen. Auch wenn sowohl Lovro Zvonarek (87.) als auch Copado (90.+1) frei vor Torhüter Astralaga das 4:3 liegen ließen.