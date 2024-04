Bayern gegen Arsenal: Die letzten Fragen und Antworten vor dem Rückspiel

Der FC Bayern München kämpft am Abend um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale. Die Münchner empfangen den FC Arsenal - die wichtigsten Infos vor dem Viertelfinal-Rückspiel.

Schafft nach Borussia Dortmund auch der FC Bayern den Einzug ins Halbfinale der Champions League? Die Chance besteht. Mit Heimvorteil gehen die Münchner an diesem Mittwochabend nach einem 2:2 in das Rückspiel gegen Arsenal London. Worauf es ankommt, wie die Startelf aussehen könnte, wer den gelbgesperrten Alphonso Davies ersetzen könnte und wer die Partie leitet? Der kicker beantwortet die letzten Fragen.

Podcast Müssen Breitner und Ricken ihre Rüstungen polieren? BVB und FCB in der Champions League Der BVB steht bereits im Halbfinale der Champions League. Der FC Bayern möchte am Mittwochabend nachziehen. Wir sprechen mit BVB-Reporter Matthias Dersch über Dortmunds “magische Nacht” gegen Atletico Madrid und blicken mit unserem Bayern-Reporter Georg Holzner voraus auf das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner gegen den FC Arsenal. Außerdem: Hasebe beendet seine Karriere, Rose wird bei RB durch ein Duo vertreten und in der NBA geht möglicherweise eine Dynastie zu Ende. alle Folgen

Was bedeutet das Hinspielergebnis?

Das 2:2 gibt den Münchnern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel - wenngleich ein Bayernsieg nicht unverdient gewesen wäre. Allein aufgrund der strittigen Szenen, wie beispielsweise das nicht geahndete Handspiel von Gabriel Magalhaes. Trotzdem bleibt Arsenal ein Topgegner und wäre angesichts der Leistungen in der Liga der Favorit. Allerdings hat Bayern den Heimvorteil, wohl wissend, dass in London gar keine Fans zugelassen waren.

Wie sieht die Herangehensweise aus?

Mit der eher defensiven Orientierung der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hatten die Münchner Erfolg. Gut möglich also, dass die Bayern auch an diesem Mittwoch sich verstärkt auf eine konzentrierte Arbeit gegen den Ball fokussieren und dann mit schnellem Umschalten ihre Möglichkeiten in der Offensive suchen. Die Qualität dafür ist vorhanden; das Konterspiel gegen einen auf Ballbesitz orientierten Gegner gewisse eine Stärke.

Wovor muss Bayern aufpassen?

Der FC Arsenal ist ein eingespieltes Team, dem es jedoch an Erfahrung in der Champions League mangelt. In der Liga gab es am vergangenen Wochenende die erste Niederlage im Jahr 2024, 0:2 gegen Aston Villa. Grundsätzlich aber sind die Londoner individuell gut besetzt, gerade im spielerisch hochtalentierten Mittelfeld. Im Hinspiel war Saka auf Rechtsaußen der gefährlichste Mann. Die Bayern also müssen darauf achten, sich vom Kombinationsspiel der Engländer nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, im Mittelfeld die Zweikämpfe und zweiten Bälle für sich entscheiden, um dann nach Balleroberung im besten Fall zum Gegenschlag ausholen zu können. Spannend wird werden, da dieses Duell definitiv einen Sieger braucht, wer zuerst ins Risiko und auf das Tor geht.

Wer leitet die Partie?

Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden, der bereits vier Champions-League-Spiele mit Münchner Beteiligung leitete. Im Oktober 2017 das 2:1-Sieg bei Celtic Glasgow, 2019/2020 das 3:2 bei Olympiakos Piräus, im November 2020 das 6:2 in Salzburg und vergangene Saison das 2:0 gegen Barcelona. All diese Partien fanden in der Gruppenphase statt, nun pfeift der 41-Jährige erstmals ein K.-o.-Duell der Münchner.

Wie könnte die Startelf aussehen?

Kapitän Manuel Neuer ist aller Voraussicht nach fit für das Rückspiel und wird damit nach einem Spiel Pause (beim 2:0 gegen Köln) wieder in die erste Elf rücken. In der Viererkette vor ihm sollten Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt und Eric Dier gesetzt sein. Wer links verteidigt, ließ Trainer Tuchel offen. Noussair Mazraoui und Raphael Guerreiro gelten als erste Optionen, Alternativ könnte auch Konrad Laimer als Rechtsfuß gegen Linksfuß Saka randürfen. Das allerdings hängt davon ab, wen der Münchner Chefcoach auf der Doppelsechs neben Leon Goretzka sieht. Sollte Aleksander Pavlovic, der erst vor Kurzem erst nach einer Mandelentzündung zurückgekehrt war, starten, könnte Laimer zur Alternative als Linksverteidiger werden, jedoch spricht nichts dagegen, das Duo Goretzka/Laimer auseinanderzureißen. Alphonso Davies ist gelbgesperrt.

Die offensive Dreierkette hinter Harry Kane sind Leroy Sané und Jamal Musiala gesetzt; Thomas Müller ist eine Option für die Zehn, Raphael Guerreiro für Linksaußen. Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting eignen sich für den Fall eines langen Abends - und einer möglichen Verlängerung - besser als Joker und als Knipser, falls die Bayern ein Tor benötigen.

Was sagt die Statistik?

Bayern und Arsenal trafen bislang in vier K.-o.-Duellen aufeinander: 2004/05, 2012/13, 2013/14 und 2016/17 immer im Achtelfinale der Champions League. Und immer setzte sich Bayern am Ende durch. Trainer Tuchel trifft nun zum fünften Mal auf Mikel Arteta, dem Londoner Coach. Die beiden Heimspiel mit Chelsea gegen Arsenal gingen beide an die Gäste. Letztmals als die Bayern in der K.-o.-Phase auswärts remis gespielt hatten, war beim 2019 beim Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool. Im Rückspiel verloren die Münchner 1:3.