Dank Kimmichs Kopf: FC Bayern fightet sich ins Halbfinale

Dank einer Energieleistung gegen den FC Arsenal steht der FC Bayern im Halbfinale der Champions League. Beim 1:0-Erfolg zeigten die Münchner insbesondere nach der Pause eine starke Leistung und setzte sich verdient durch.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel rotierte nach dem 2:0 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga auf fünf Positionen: Der wieder fitte Neuer, Laimer, Goretzka, Sané und Musiala begannen anstelle von Ulreich, Pavlovic, Müller, Tel (alle Bank) sowie Coman (Muskelbündelverletzung), sodass den Münchnern nach dem im Hinspiel verletzten Gnabry eine zweite Offensivoption wegbrach.

Arsenals Trainer Mikel Arteta veränderte seine Team im Vergleich zum 0:2 im Titelkampf gegen Aston Villa dreimal. Für Zinchenko, Trossard und Gabriel Jesus (alle Bank) spielten Tomiyasu, Jorginho und Gabriel Martinelli.

Taktisch geprägtes Spiel vor der Pause

Die Bayern überließen Arsenal häufig den Ball, liefen aber ab der Mittellinie durchaus aggressiv an und machten es den Gunners im Aufbau sehr schwer. Kane nach Vorarbeit über die rechte Seite sowie kurz darauf vom Strafraumrand hatte die ersten beiden kleineren Chancen im Spiel (4., 6.). Auf der Gegenseite war es Gabriel Martinelli, der aus der Distanz vorbeischlenzte (8.).

Im weiteren Verlauf blieb es über weite Strecken auf beiden Seiten bei offensiven Ansätzen. Die Partie war sehr taktisch geprägt, zudem fehlte es an Passgenauigkeit, aber auch Mut zum Risiko. Seltene Ausnahmen: Ein Abschluss des von Guerreiro in Szene gesetzten Mazraoui aus spitzem Winkel im Strafraum, der nur knapp am rechten Pfosten vorbei abgefälscht wurde (23.). Kurz darauf war ein wuchtiger Distanzschuss von Musiala, den Raya gerade noch im Flug parierte, wohl die gefährlichste Szene der ersten Hälfte (24.).

Neuer wiederum hielt einen Distanzschuss von Ödegaard nach einer halben Stunde mit leichten Problemen (30.). Am Ende blieb es aber nach einer ereignisarmen erstene Hälfte beim 0:0.

Kimmichs Flugkopfball entscheidet

Nach der Pause wurden das Visier prompt etwas höher geklappt. Der FCB hatte mit einem doppelten Aluminiumtreffer kurz nach der Pause Riesenchancen: Goretzka scheiterte am Kreuzeck, der - noch abgefälschte - Nachschuss von Guerreiro landete am Außenpfosten (47.). Arsenal blieb dagegen weniger zwingend, es fehlte der letzte Esprit und auch Mut bei den Gunners. In der 64. Minuten ging Bayern nach einem von vielen starken Angriffen in Führung: Guerreiro fand klug den einlaufenden Kimmich im Zentrum, der per Flugkopfball zum 1:0 traf (64.).

Auch danach waren die Bayern zunächst aktiver, Sané verzog aus guter Position indes deutlich (66.). Arteta brachte in Gabriel Jesus und Nketiah zusätzliche Offensive, doch die ganz großen Chancen für Arsenal blieben aus. In der Schlussminute der Nachspielzeit erhielten die Londoner noch einen Freistoß aus guter Position zugesprochen. Diesen aber führte Saka sehr schnell aus und Goretzka klärte anschließend gegen White (90.+4) - Münchens Halbfinaleinzug war perfekt.

Die Bayern bekommen es in der Bundesliga am Samstag um 18.30 Uhr auswärts mit Union Berlin zu tun. Arsenal gastiert in der Premier League zwei Stunden später bei den Wolverhampton Wanderers. Im Halbfinale treffen die Münchner nun am 30. April zu Hause und 8. Mai auswärts auf Real Madrid, das sich im Elfmeterschießen bei Titelverteidiger Manchester City durchgesetzt hatte.