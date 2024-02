Bayern-Frauen scheiden nach Eigentor aus

Am Ende saßen sie enttäuscht und erschöpft auf dem Boden. Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind unglücklich in der Champions League ausgeschieden.

Die Bayern spielten am Dienstagabend gegen Paris Saint Germain. Endstand: 2:2, also unentschieden. Erst kurz vor Schluss hatte die Mannschaft durch ein Eigentor den Ausgleich kassiert. Damit landete der FC Bayern nur auf Platz drei in seiner Gruppe und ist raus.

"Natürlich sind wir sehr traurig und es tut auch sehr weh", sagte Spielerin Klara Bühl. Trotzdem sei sie sehr stolz auf ihre Mannschaft.

Bei dem Turnier dürfen nur die besten Vereine aus Europa mitmachen. Dieses Mal hat es kein deutsches Team in die Runde der letzten Acht geschafft.