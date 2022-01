Bayern-Frauen sagen Trainingslager in Katar ab

Wegen der Corona-Pandemie werden die Bundesliga-Frauen des FC Bayern nicht ins Trainingslager nach Katar reisen.

Bleibt mit dem FC Bayern in der Heimat: Sarah Zadrazil. imago images/foto2press

Seit 2018 waren die Münchnerinnen zur Winter-Vorbereitung stets nach Doha gereist. Doch schon im Januar 2021 war das Trainingslager im Ausrichterland der Männer-Weltmeisterschaft in diesem Jahr ausgefallen.

"Die derzeitige allgemeine Entwicklung der Corona-Situation, der dynamische Anstieg der Inzidenzwerte haben uns bewogen, in München zu bleiben. Wir werden die Vorbereitung auf den Rückrundenstart komplett am Campus absolvieren", äußerte die Sportliche Leiterin des Bundesliga-Spitzenreiters, Bianca Rech. Die Münchnerinnen starten Anfang Februar gegen den SC Sand in die Restrückrunde der Bundesliga.

Mit dem VfL Wolfsburg sagte auch einer der Rivalen im Kampf um die Meisterschaft kürzlich sein Winter-Trainingslager ab. Geplant war dies an der portugiesischen Algarve.