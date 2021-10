Bayern folgt Alba ins Pokal-Viertelfinale

Die Basketballer des FC Bayern München stehen ebenso im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs wie Alba Berlin. Der Meister behielt am Sonntag gegen die Telekom Baskets Bonn mit 83:80 nach Verlängerung die Oberhand, die Münchner schlugen Bamberg

Im letzten Spiel des Tages gewann der Titelverteidiger am Sonntag souverän mit 98:77 gegen Brose Bamberg. Die Münchner hatten trotz der Reisestrapazen in der Euroleague nicht mit der Müdigkeit zu kämpfen und konnten sich auf Top-Scorer Ognjen Jaramaz verlassen, der 26 Punkte auflegte. Besonders in der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber (56:32).

Bereits zuvor machte Alba Berlin mit Mühe das Weiterkommen klar. Der Meister aus der Hauptstadt behielt gegen die Telekom Baskets Bonn mit 83:80 nach Verlängerung die Oberhand. Damit glückte den Berlinern die Revanche für das verlorene Spiel zum Liga-Auftakt. Bester Werfer der Partie war Parker Jackson-Cartwright. Doch die 26 Punkte des Bonners reichten nicht.

Würzburg und Frankfurt ebenfalls weiter

Im Viertelfinale stehen außerdem auch s. Oliver Würzburg und die Fraport Skyliners. Würzburg gewann mit 97:78 gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels. Die Entscheidung fiel schon in der ersten Halbzeit. Hauptgrund dafür war die schwache Wurfquote der Gäste. Die Frankfurter überraschten die EWE Baskets Oldenburg. Len Schoormann war beim 75:67 mit 17 Punkten der treffsicherste Schütze gegen die favorisierten Niedersachsen, die mit einem schwachen Schlussviertel und lediglich acht Punkten die Chance auf das Viertelfinale aus der Hand gaben.

Fraport Skyliners - EWE Basktes Oldenburg 75:67 (36:44)

Beste Werfer Frankfurt: Schoormann (17), Moore (14)

Oldenburg: Heidegger (15), Michalak (10), Paulding (10)

s.Oliver Würzburg - Syntainics MBC 97:78 (49:34)

Beste Werfer Würzburg: Carvacho (18), Buford (17), Hunt (13), Skele (12), Rodriguez (12), Parodi (10)

MBC: Morris (17), Rebic (17)

Zuschauer: 1350

Alba Berlin - Telekom Basktes Bonn 83:80 (70:70, 31:38) n.V.

Beste Werfer Berlin: Zoosman (20), Smith (16), Sikma (13), Lo (10)

Bonn: Morgan (13), Gorham (12), Kratzer (11)

Zuschauer: 3115