Bayern fliegen ohne Choupo-Moting nach Manchester

Der FC Bayern bricht am Montagnachmittag zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals nach Manchester auf. Ohne Eric Maxim Choupo-Moting (34).

Gute Nachrichten hatte der FC Bayern in den Morgenstunden des Ostermontags zu vermelden. Erstmals seit seinem bei der WM erlittenen Kreuzbandriss im rechten Knie konnte Lucas Hernandez wieder mit dem Ball am Fuß arbeiten, nachdem er bereits im März wieder ins Lauftraining eingestiegen war.

Schlechte Nachrichten folgten von Seiten des deutschen Rekordmeisters allerdings nur wenig später. Eric Maxim Choupo-Moting, der bereits das Auswärtsspiel in Freiburg am Wochenende wegen Kniegelenksproblemen verpasst hatte, tritt die Reise zum Champions-League-Spiel nach Manchester nicht an.

Der Stürmer ist nach wie vor angeschlagen, fehlte im Abschlusstraining und wird nicht rechtzeitig fit. Ob er für das kommende Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Hoffenheim zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar.

Kingsley Coman war wegen leichter Probleme in Freiburg ebenfalls nicht zum Einsatz gekommen und hatte am Sonntag nur individuell an der Säbener Straße trainiert. Der Franzose trainierte am Montag aber mit und wird sich wohl mit an Bord der Maschine befinden, die um 16.45 Uhr Richtung England abheben soll. Einem Einsatz des Flügelspielers dürfte somit nichts im Wege stehen.