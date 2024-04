Bayern-Fans protestieren und zündeln: Drohen neue Strafen?

Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal (2:2) musste der FC Bayern auf seine Fans verzichten. Beim 1:0-Heimsieg gegen die Gunners richteten diese deutliche Worte an die UEFA - und zündelten erneut.

Kurz vor Anpfiff des Rückspiels gegen Arsenal wurden im Fanblock des FC Bayern zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet. Zudem wurde quer über die Südkurve ein deutlich lesbares Banner entrollt - mit einer eindeutigen Botschaft an die UEFA. "Wir mögen euch auch nicht", war darauf sinngemäß auf Englisch zu lesen mit der anschließenden Forderung: "UEFA ausschließen! Raus aus unserem Stadion."

Damit protestierten die FCB-Anhänger gegen ihren Ausschluss für das Hinspiel (2:2) am Dienstag vergangener Woche in London. Im Herbst 2023 hatte die UEFA den deutschen Rekordmeister wegen des Einsatzes von Pyrotechnik und des Werfens von Gegenständen bei Spielen in der Königsklasse zu einer Geldbuße in Höhe von 40.000 Euro verurteilt und zudem eine Bewährungsstrafe für den Ausschluss von Fans bei "einer weiteren Zuwiderhandlung" ausgesprochen.

Hainer: "Wenn die UEFA fußballbegeistert ist, wird sie das durchgehen lassen"

Nachdem die Bayern-Fans im Achtelfinale-Hinspiel bei Lazio Rom (0:1) Gegenstände auf das Spielfeld geworden hatten, griff die Strafe weswegen der FCB im darauffolgenden Auswärtsspiel in der Champions League auf seine Fans verzichten musste - dies war die Partie bei den Gunners.

Der FC Bayern hofft nach der erneuten Pyro-Show der eigenen Fans, um eine weitere Sperre herumzukommen: "Wenn die UEFA fußballbegeistert ist, wovon ich ausgehe, dann wird sie das durchgehen lassen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Mittwochabend.

Durch den Erfolg gegen Arsenal steht der FC Bayern zum fünften Mal in den vergangenen zehn Jahren im Halbfinale der Champions League. Dort wird die Elf von Trainer Thomas Tuchel auf Real Madrid treffen. Das Hinspiel steigt am 30. April in München, am 8. Mai gastiert der FCB dann in Madrid.