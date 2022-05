Bayern erhalten die Meisterschale: "Immer wieder schön"

Auch wenn es beim FC Bayern mittlerweile zur Routine geworden ist, so war es in dieser Saison doch etwas ganz Besonderes, die Meisterschale nach dem zehnten Titel in Folge überreicht zu bekommen.

Um 19.37 Uhr erhielt Neuer die silberne Trophäe aus den Händen der neuen Liga-Chefin Donata Hopfen. Robert Lewandowski und Co. hatten den Titel vor zwei Wochen durch das 3:1 gegen Borussia Dortmund perfekt gemacht. Wie zuletzt vor drei Jahren feierte der FC Bayern diesmal die Schale wieder vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena, was die Corona-Pandemie zuletzt verhindert hatte und die Titelfeier so doch noch zu etwas Besonderem machte.

"Auch wenn viele dabei sind, die die Zeremonie kennen, ist es einfach immer wieder schön", sagte Nationalspieler Thomas Müller bei DAZN: "Wir wollten gewinnen, hatten Bock, aber wir haben auch Fehler gemacht."

In der Tat hatte der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart keine Lust, bei den Feierlichkeiten mitzuwirken, und trotzte dem FCB ein 2:2 ab. "Sie können feiern - und wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, Hertha unter Druck zu setzen", sagte VfB-Sportvorstand Sven Mislintat bei DAZN, gab aber zu: "Wir hätten es ihnen gerne ganz versaut."

So tanzte das Münchner Team um Premieren-Champion und Trainer Julian Nagelsmann doch recht unbeschwert auf dem Podium mit der Schale im rot-weißen Konfettiregen. "Kurz nach dem Spiel, wenn man nicht gewonnen hat, ist es nicht ganz so schön", sagte Nagelsmann, für den sich die Meisterschale "schwer" anfühlte. "Es ist schon ein schöner Moment, den Titel gewonnen haben wir aber nicht heute." Sein Wunsch für die neue Saison? "Dass wir so spielen wie in der Hinrunde."