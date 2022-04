Bayern: Eine Maschine mit einem Softwarefehler

Mit dem 0:1 bei Villarreal waren die Bayern gut bedient. Noch ist alles drin, trotzdem müssen an der Säbener Straße unabhängig von diesem Ergebnis viele Fragen beantwortet werden. Denn diese Niederlage ist nur eine Konsequenz der vergangenen Wochen. Eine kommentierende Analyse.

Den Bayern droht schon im Champions-League-Viertelfinale das Aus: Thomas Müller (li.) und Lucas Hernandez am Mittwoch in Villarreal. Getty Images

Aus Villarreal berichtet Georg Holzner

Bayerns 0:1-Niederlage beim FC Villarreal ist verdient. Und sie hätte, kaum zu glauben, auch höher ausfallen können gegen den aktuell Siebten der La Liga. Einerseits, weil der deutsche Rekordmeister einmal mehr in dieser Rückrunde seine Probleme offenbart; und andererseits, weil Villarreal richtig guten Fußball gezeigt hat im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals am Mittwochabend.

Das Team von Trainer Unai Emery hatte einen Plan, zog sich nicht wie andere Bayern-Gegner zurück, sondern suchte die spielerischen Lösungen. Und der FC Bayern? Der zeigte von allem zu wenig im Estadio de la Ceramica. Von allem.

Die Qualitätsfrage bezüglich des Kaders darf gestellt werden

Die Defensive wackelte wie zuletzt so oft - die Qualitätsfrage bezüglich der Hardware, also des Kaders, darf in diesem Fall sicherlich gestellt werden. Das Mittelfeldzentrum hatte wenig bis keinen Zugriff aufs Spiel, erst als Leon Goretzka eingewechselt wurde, war Bayern präsenter. Und nach vorne läuft die lange Zeit in dieser Saison so zuverlässige Maschine seit der Rückrunde nun auch mit einem Softwarefehler.

Mit dem Ball wussten die Bayern in der Offensiv wenig anzufangen. Keine Torchance vor der Pause ist ein eindeutiges Indiz für dieses uninspirierte Auftreten. Vieles im Angriffsspiel der Bayern wirkt sehr zufällig, Robert Lewandowski war kaum sichtbar - auch weil er nicht bedient wurde. Die Flügelspieler Serge Gnabry und Leroy Sané enttäuschten; einzig beim umtriebigen Kingsley Coman entstand das Gefühl, es könnte gefährlich werden. Allerdings blieb es beim Gefühl.

Wo die Bayern in der Vergangenheit Spiele dominierten, sie beruhigen und das Tempo ganz nach ihrem Gusto erhöhen konnten, wo sie sich 50-mal den Ball zuspielten und den Gegner laufenließen, ist in diesem Jahr 2022 eine gewisse Verunsicherung sicht- und spürbar.

Die Liga täuschte über vieles hinweg

Natürlich bedeutet dieses 0:1 jetzt noch keinen Systemabsturz, trotzdem müssen an der Säbener Straße alle Programme untersucht werden. Denn wenngleich dieses Ergebnis angesichts der Daten auf dem Papier überraschend sein mag, so hatte es sich in den vergangenen Wochen und Monaten angedeutet.

Und zwar in Form von: Wie lange geht das gut, was in München passiert? In der Bundesliga täuschten die positiven Ergebnisse über die offensichtlichen Probleme hinweg; die Schwäche der nationalen Konkurrenz tat ihr Übriges. Was soll man also beim souveränen Tabellenführer, der als einziges deutsches Team noch in der Champions League verweilt und dort als einzige Mannschaft ohne Niederlage war, auch kritisieren?

Das 3:2 gegen Leipzig wurde schöngeredet, war aber genauso glücklich wie die beiden Remis in Salzburg (1:1) und gegen Leverkusen (1:1). Im Achtelfinalrückspiel gegen die Österreicher (7:1) hätte Bayern schnell zurückliegen können; gegen Union Berlin (4:0) brauchten die Münchner einen überragenden Manuel Neuer; und das 1:0 in Frankfurt stand genauso auf wackeligen Beinen wie das 1:1 in Hoffenheim.

Bleibt Emerys Serie bestehen, wäre Bayern raus

Gegen Villarreal, das mehrere beste Chancen liegenließ, ist im Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) logischerweise noch alles drin. Schließlich sind der FC Bayern und seine hochbegabten Individualisten immer in der Lage, Mannschaften mit 3:0 oder 4:0 aus der Allianz-Arena zu schießen. Doch Vorsicht: Villarreal ist nicht Salzburg. Und der Trainer ist erfahren. Er hat seit seinem Wechsel zu den Spaniern im Sommer 2020 noch kein europäisches K.-o.-Spiel verloren. Bleibt diese Serie bestehen, wäre Bayern raus. Und das System abgestürzt.