Bayern: Die letzten Fragen und Antworten vor dem Duell in Dortmund

Die Ausgangslage könnte für einen neutralen Fußballfan kaum besser sein. Der Tabellenzweite empfängt zum Abendspiel am Samstag den Ersten. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams vor diesem Duell. Der kicker beantwortet rund um den FC Bayern die letzten Fragen vor diesem Gipfeltreffen.

Wie viele Zuschauer sind erlaubt? Maximal 15.000.

Wer leitet die Partie? Felix Zwayer. Es ist sein 152. Bundesligaspiel. Seine Assistenten: Marco Achmüller, Mike Pickel. Und der VAR: Tobias Welz.

Wer fällt aus? Bislang stehen Joshua Kimmich (COVID-19, Quarantäne), Marcel Sabitzer (Wadenverletzung), Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (Adduktorenverletzung) als Ausfälle fest. Eric Maxim Choupo-Moting könnte sich noch freitesten. Bei Leon Goretzka besteht Hoffnung, er sollte mit dabei sein.

Wie könnte Bayerns Startelf aussehen? Neuer - Süle, Upamecano, Hernandez - Goretzka, Tolisso - Coman, Müller, Sané, Davies - Lewandowski

Worauf kommt es an? Einerseits, so forderte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz, müsse seine Mannschaft gerade bei Ballbesitz unheimlich vorsichtig sein, um leichtfertige Ballverluste zu vermeiden. In diesen Umschaltaktionen nämlich sei das Dortmunder Spiel mit dem immer lauernden Erling Haaland extrem gefährlich. Und andererseits geht es für die Münchner darum, Robert Lewandowski öfter in aussichtsreichen Positionen zum Abschluss zu bringen als in den vergangenen Wochen.

Unabhängig davon muss der Rekordmeister die von Kimmich hinterlassene Lücke schließen. Sollte es Goretzka nicht schaffen, wäre das die wohl größte Herausforderung auf Bayern-Seite. Ein Glücksbringer für diese Duelle ist Kingsley Coman. Der Franzose gewann jedes seiner sieben Spiele mit Dortmund - kein anderer Spieler traf in der Bundesligageschichte so oft auf den BVB und ist dabei noch ohne Punktverlust.

Was sagen die Daten im Direktvergleich? Bayern hat die beste Zweikampfquote der Liga (54,1%), Dortmund die drittbeste (52,5%). Bayern hat mit 85,6% die beste Passquote der Liga, Dortmund mit 84,0% die zweitbeste. Dortmund hat ligaweit die beste Chancenverwertung (39,8%), Bayern die drittbeste (34,4%). Bayern hat den höchsten Ballbesitz der Liga (65%), Dortmund den zweithöchsten (60%).

Was sagt die Statistik der Vergangenheit? Bayern hat keines der vergangenen 15 Bundesligaspiele verloren, in denen der Spitzenreiter auf den Zweiten traf und man selbst beteiligt war (Elf Siege, vier Remis). Der BVB verlor acht der jüngsten neun Ligaspiele gegen den FCB (ein Sieg), kassierte dabei 32 Gegentore, im Schnitt 3,6 pro Partie. Die jüngsten fünf Duelle mit Bayern verlor der BVB allesamt - gegen keinen anderen Verein hat Dortmund derzeit eine solche Niederlagenserie. Überhaupt gab es nur gegen Bremen (sechs Spiele von 1970 bis 1977) sowie gegen Hamburg (sieben Spiele von 1982 bis 1985) längere Niederlagenserien. Aber mit einem Sieg könnte Dortmund erstmals seit dem 2. Spieltag 2019/20 wieder an der Spitze der Tabelle stehen.