Bayern deklassiert Göttingen - Bonn bleibt an Alba dran

Zum BBL-Hinrunden-Abschluss haben Bayern und Bonn klare Siege gefeiert, in Frankfurt war es spannender.

Die Telekom Baskets Bonn und Bayern München bleiben Tabellenführer Alba Berlin in der BBL dicht auf den Fersen. Bonn gewann am Sonntag bei Schlusslicht medi Bayreuth klar mit 94:71 (42:33), die Bayern dominierten ihr Heimspiel gegen BG Göttingen noch deutlicher mit 105:74 (51:39). Bereits am Samstag hatte Alba seine Erfolgsserie mit einem 100:77 (48:37) gegen die Hakro Merlins Crailsheim ausgebaut.

Im Tabellenkeller verschaffte sich Fraport Frankfurt mit dem 97:93 (40:54) gegen die Towers Hamburg ein bisschen Luft. Nach einer schwachen ersten Hälfte und zwischenzeitlichem 17-Punkte-Rückstand drehten die Gastgeber nach der Pause auf und festigten mit einer Saisonbilanz von 5:12 ihren 16. Platz.

In einem weiteren, für die Abstiegszone nicht unerheblichen Spiels gewann Kellerkind Braunchsweig am Abend mit 78:71 gegen Europapokal-Teilnehmer Chemnitz. Es war der fünfte Sieg für die Löwen, die unmittelbar hinter Frankfurt und unter dem Strich rangieren.

Statistik zu den Spielen des 17. Spieltags

Rostock Seawolves - Synt. MBC Weißenfels 79:77 (19:23,19:14,21:24,20:16)

Punkte Rostock Seawolves: Alston Jr. 20, Nelson 18, Lewis 13, Pearson 12, Mawugbe 6, Gloger 4, Carter 2, Theis 2, Valtonen 2

Synt. MBC Weißenfels: Ballock 20, Mushidi 19, Bryant 12, Breunig 8, Reynolds 7, Callison 6, Jelks 3, Darden 2

Zuschauer: 4550



MLP Academics Heidelberg - Würzburg Baskets 93:82 (17:24,26:19,21:22,29:17)

Punkte MLP Academics Heidelberg: Kesteloot 22, E. Washington 20, Vargas 12, Griffin 11, Ely 7, Lasisi 7, Coleman 5, Ugrai 5, Hundt 4

Würzburg Baskets: Hunt 17, Bryce 16, Stanic 12, Welp 9, Whittaker 9, Hoffmann 8, Böhmer 5, Carvacho 4, Williams 2

Zuschauer: 3406



Alba Berlin - Hakro Merlins Crailsheim 100:77 (16:25,32:12,27:26,25:14)

Punkte Alba Berlin: Schneider 14, Delow 13, Koumadje 12, Procida 12, Olinde 11, Zoosman 11, Blatt 10, Schulte 5, Lammers 4, Mattisseck 4, Thiemann 4

Hakro Merlins Crailsheim: Stuckey 18, Lewis 15, Batemon 13, Mikalauskas 10, Midtgaard 8, Radosavljevic 6, Stephens 4, Maxhuni 3

Zuschauer: 8985



ratiopharm Ulm - Brose Bamberg 107:87 (24:25,20:20,37:28,26:14)

Punkte ratiopharm Ulm: Dos Santos 33, Jallow 18, Caboclo 13, Hawley 13, Paul 13, Klepeisz 6, Christen 5, Fuchs 4, Nunez 2

Brose Bamberg: Young 16, Miller 14, Bohacik 12, Sengfelder 12, Simmons 12, Reaves 8, Wohlrath 6, Chachashvili 5, Bell 2

Zuschauer: 5198

MHP Riesen Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg 71:75 (17:16,19:10,16:21,19:28)

Punkte MHP Riesen Ludwigsburg: Dunn 22, Hubb 16, Cherry 10, Bähre 9, Johnson 4, Miller 4, Bartolo 2, Edigin 2, Jacob Patrick 2

EWE Baskets Oldenburg: Pjanic 18, Klassen 15, Leissner 14, Drechsel 12, D. Russell 10, Agbakoko 2, Holyfield 2, Teague 2

Zuschauer: 4000



FC Bayern München - BG Göttingen 105:74 (23:22,28:17,26:19,28:16)

Punkte FC Bayern München: Winston 16, Walden 14, Seeley 13, Jaramaz 12, Bonga 11, Rubit 10, Giffey 9, Gillespie 9, Wimberg 9, Zipser 2

BG Göttingen: Hammonds 16, Crandall 14, Bess 12, Smith 10, Frey 7, Kamp 6, Mönninghoff 5, Pape 4

Zuschauer: 6137



Fraport Frankfurt - Hamburg Towers 97:93 (21:32,19:22,26:18,31:21)

Punkte Fraport Frankfurt: Obiesie 21, Beliauskas 14, Robertson 14, Frazier 12, Haarms 12, Lewis 11, Wank 7, Washington 6

Hamburg Towers: Polite 17, Childs 14, McCullum 13, Samar 13, Meisner 11, Woodard 11, Hinrichs 6, Schoormann 4, Wohlfarth-Bottermann 4

Zuschauer: 4520



medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn 71:94 (18:22,15:20,16:37,22:15)

Punkte medi Bayreuth: Hill 24, Bruhnke 16, Young 9, Diallo 7, Rich 7, Rowe 4, Doreth 2, Sargiunas 2

Telekom Baskets Bonn: Shorts 19, Malcolm 16, Kessens 13, Ward 13, Williams 8, Delany 7, Ensminger 6, Herrera 6, Tadda 4, Kratzer 2

Zuschauer: 2543