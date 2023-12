Bayern-Debakel in Frankfurt - RB siegt beim BVB - Union beendet Sieglosserie

Der FC Bayern erlebte in Frankfurt ein Debakel, die Eintracht gewann mit 5:1. Union beendete bei Bjelicas Heimdebüt seine Sieglosserie, Leipzig gewann in Überzahl in Dortmund.

Frühes Rot und Eigentor: Dortmund unterliegt Leipzig

Im Topspiel am Samstagabend geriet Borussia Dortmund gleich in der Anfangsphase ins Hintertreffen: Zunächst sah Hummels die Rote Karte, nachdem der VAR ein zuvor von Schiedsrichter Sven Jablonski mit Elfmeter geahndetes Foul nach außerhalb des Sechzehners verlegte (15.). Und in der 32. Minute unterlief Bensbaini dann ein Eigentor zur Führung von RB Leipzig. Zwar kam der BVB in Unterzahl noch in Hälfte eins durch Süle (45.+6) zurück, doch nach der Pause münzten die Sachsen ihre nummerische Überzahl in Tore durch Baumgartner (54.) und Poulsen (90.+1.) noch in ein 3:1 um. Zwar bewiesen die Dortmunder Moral, Füllkrug sorgte mit seinem 2:3 (90.+3) noch für Spannung in den letzten Sekunden, doch am 3:2-Sieg der Sachsen änderte sich nichts mehr. Durch die Niederlage vergrößerte sich der Rückstand Dortmunds auf die Champions-League-Plätze, RB dagegen festigte Rang vier.

Frankfurt bestraft desolate Bayern

Gleich mit einem Paukenschlag startete die Bundesliga am Samstagnachmittag. Eintracht Frankfurt schlug den FC Bayern München mit 5:1 (3:1), die Bayern verpassten es dadurch, vor dem Topspiel am Sonntag zwischen Spitzenreiter Bayer Leverkusen und dem Dritten VfB Stuttgart mit der Werkself gleichzuziehen. Die SGE bog gegen zu Beginn schläfrige Bayern bereits früh auf die Siegerstraße ein: Marmoush (12.), Dina Ebimbe (31.) und Larsson (36.) schossen eine 3:0-Führung heraus, Kimmich sorgte kurz vor der Pause mit seinem 1:3 für Hoffnung beim FCB (44.). Diese hielt aber nicht lange, nur kurz nach dem Seitenwechsel stellte erneut Dina Ebimbe den alten Drei-Tore-Abstand wieder her (50.). Frankfurt zog sich anschließend etwas zurück und wartete auf Konter. Einen von diesen veredelte Knauff in der 60. Minute zum 5:1-Endstand, die erste Liganiederlage für die Münchner fiel heftig aus.

Union beendet Sieglosserie und feiert gelungenes Bjelica-Heimdebüt

Der 1. FC Union Berlin hat seinem neuen Trainer Nenad Bjelica ein gelungenes Heimdebüt beschert: Die Eisernen gewannen gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 und feierten nach zuvor zehn sieglosen Ligaspielen in Folge mal wieder einen Dreier. Für die Köpenicker trafen Volland vom Punkt (23.), Hollerbach (50.) sowie Kaufmann (75.). Während Union damit vor den Sonntagspartien über den Strich springt und die Rote Laterne vorerst an den 1. FSV Mainz weiterreicht, bleiben die Fohlen, für die Plea (77.) lediglich Ergebniskorrektur betreiben konnte, im tristen Mittelfeld der Tabelle hängen.

Erste Augsburger Niederlage unter Thorup: Bremen siegt mit 2:0

Werder Bremen hat seine Mini-Krise von vier Ligaspielen ohne Sieg ad acta gelegt: Die Hanseaten gewannen gegen den FC Augsburg mit 2:0 und verschafften sich somit Luft auf die gefährdete Zone. Die Fuggerstädter mussten im siebten Spiel unter dem neuen Coach Jess Thorup dagegen die erste Niederlage einstecken. An der Weser trafen Stark (39.) und Ducksch (65.) zum Sieg für den SVW.

Heidenheim jubelt im Aufsteiger-Duell gegen Darmstadt

Mit dem 1. FC Heidenheim und dem SV Darmstadt 98 standen sich am 14. Spieltag die beiden Aufsteiger gegenüber. Das bessere Ende hatten die Ostalbstädter für sich, die sich in einem packenden und abwechslungsreichen Duell am Ende mit 3:2 durchsetzen. Während Heidenheim mit dem ersten Dreier nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie im Kampf gegen den Abstieg durchatmen kann, bleibt die Lage für Darmstadt nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg weiter prekär. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, zwischenzeitlich steuerte Darmstadt beim Stande von 2:1 auf einen Sieg zu. Doch ein schneller Doppelpack von Kapitän und Abwehrchef Mainka (69., 71.) bescherte dem 1. FCH die drei Punkte.

0:1 gegen Freiburg: Wolfsburgs Krise findet eine Fortsetzung

Der VfL Wolfsburgs findet einfach keinen Ausweg aus der Krise: Gegen den SC Freiburg verloren die Wölfe mit 0:1, die Situation spitzt sich nach der dritten Pflichtspielniederlage in Folge weiter zu. Freiburg dagegen feierte dank des Treffers von Gregoritsch (74.) den dritten Sieg in Folge und macht in der Tabelle weiter Boden gut.