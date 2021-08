Bayern: Das Rätsel Sané - und Durchstarter Musiala

Seit einer Woche, als Leroy Sané gegen den 1. FC Köln von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, wird viel über ihn diskutiert. Gegen Hertha saß er vorerst auf der Bank. Jamal Musiala hatte den Vorzug erhalten. Woran also hapert's beim 25-Jährigen? Packt er es überhaupt beim FC Bayern?

Als eine Stunde vor Anpfiff gegen Hertha BSC die Aufstellung erschien, stand es da schwarz auf weiß: Leroy Sané sitzt nur auf der Bank, Jamal Musiala darf starten. Diese von Trainer Julian Nagelsmann getroffene Entscheidung kam nicht überraschend. Sané hatte zuletzt ein paar unglückliche Auftritte und Musiala spielte befreit auf. Wie nun auch am Samstagabend beim 5:0 gegen die Berliner - mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 3:0. "Jamal hat offensiv unglaubliche Qualitäten, vor allem im Dribbling. Meine größte Aufgabe ist, es zu schaffen, dass er das beibehält", sagt Trainer Julian Nagelsmann: "Er ist unglaublich bescheiden, er weiß, dass er Potenzial hat." Entsprechend gefeiert wurde der Youngster bei seiner Auswechslung in der 61. Minute auch von den Fans, als er von Sané abgelöst wurde.

Geduld bei Sané schwindet

Der ehemalige Offensivspieler von Manchester City versuchte ebenso zu brillieren, assistierte immerhin für das 4:0 von Robert Lewandowski. Ein Scorerpunkt, der sicherlich gut tut nach den ganzen Diskussionen der vergangenen Woche. Trainer Julian Nagelsmann hatte schon vor dem Spiel Sanés gute Quote nach Einwechslungen betont: "Leroy hat zuvor zweimal in der Bundesliga begonnen und es da ordentlich gemacht. Er hat aber auch viele gute Momente als Joker gehabt." Nichtsdestotrotz: Es entspricht weder Sanés Anspruch noch den Erwartungen des FC Bayern, dass er ein guter Einwechselspieler ist … Der 25-Jährige soll ein Unterschiedsspieler über 90 Minuten sein. So sind zumindest die Vorstellungen der Vereinsverantwortlichen, die ihn vor einem Jahr, als er an die Isar wechselte, zum Superstar glorifizierten.

Mit diesem Druck, den seit seines Wechsels damit verbundenen Summen im Gepäck und mit dem Auftrag, ein Held sein zu müssen, kommt Sané noch nicht wirklich zurecht. Ein Jahr lang hatten die Bayern-Bosse Geduld mit ihm. Langsam aber rieseln die letzten Körner durch die Sanduhr. Weil auch die interne Konkurrenz mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und eben Musiala derzeit konstanter auftritt.

Georg Holzner

Welche Erwartungen haben die Bosse an Leroy Sané? Worin liegen die Probleme in München? Wie schneidet der 25-Jährige im Vergleich mit Franck Ribery und Arjen Robben ab? Warum gelingt ihm bei den Bayern noch nicht der Durchbruch? Und was sagen ehemalige Weggefährten und Fans über ihn? Die komplette Titelstory "Das Rätsel Sané" mit allen Hintergründen lesen Sie in der neuen Montagsausgabe des kicker (oder hier im eMagazine).